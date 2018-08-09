ВЭБ в 2017 году выполнил показатели стратегии развития, заявил Медведев

ГОРКИ, 9 авг — РИА Новости. Внешэкономбанк в 2017 году выполнил показатели, которые были определены для него в стратегии развития, запущено семь новых инвестпроектов, заявил председатель набсовета госкорпорации, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Банк сейчас проходит этап трансформации, формирует контуры оптимальной бизнес-модели, которая позволит ему активно участвовать в исполнении наших стратегических задач, включая указ президента от 7 мая, совместно с другими институтами развития финансировать проекты, которые имеют первостепенное значение для нашей страны. Прежде всего в сфере инфраструктуры и цифрового развития", — сказал Медведев на заседании набсовета ВЭБа.

"Теперь несколько слов об итогах прошлого года. В целом те показатели, которые были определены для банка в стратегии развития выполнены, запущено семь новых инвестиционных проектов суммарный объем их финансирования превышает 220 миллиардов рублей. Среди них — поставка по лизингу для "Аэрофлота" 20 новых самолетов Sukhoi Superjet, проектов в сфере транспорта, глубокой переработки минерального сырья и целый ряд других проектов", — сказал премьер.

По его словам, рост отмечается также в кредитной поддержке промышленного экспорта.

"Растет кредитная и гарантийная поддержка промышленного экспорта, хотя конечно не так быстро, как нам бы этого хотелось", — сказал Медведев.

"И еще одно направление, в котором банк работает — это управление пенсионными накоплениями. В прошлом году была обеспечена не только абсолютная их сохранность, что естественно, но и доходность от их инвестирования ВЭБом была почти в 3,5 раза выше годовой инфляции. Это неплохой результат", — заключил премьер.