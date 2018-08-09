Ромир: автовладельцы назвали самой востребованной сеть АЗС "Газпром нефти"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Наиболее востребованной сетью автозаправочных станций владельцы легковых автомобилей назвали АЗС "Газпром нефти", свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир".

"Наиболее востребованной сетью автозаправочных станций потребители назвали "Газпромнефть". За последние полгода в ней хотя бы раз покупали топливо 65% респондентов. 40% заявили, что эти АЗС являются для них основными. На втором месте — "Лукойл". За полгода хотя бы раз там заправлялись 47% респондентов. 22% из них — постоянные клиенты. На 3-м месте — "Роснефть". В течение полугода там приобретали бензин 17% опрошенных. 5% назвали эти АЗС для себя основными", — говорится в сообщении по итогам опроса, размещенном на сайте "Ромир".

Как отметили эксперты, основным критерием, по которому владельцы легковых автомобилей выбирают автозаправочные станции, является качество топлива. Об этом заявили 93% участников опроса. В рамках исследования респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

"91% участников заявили, что предпочитают проверенные АЗС. 89% — те станции, где всегда есть необходимый бензин. На цену топлива при выборе АЗС обращают внимание 88% респондентов, на всегда исправное оборудование — 86%. Интересуют потребителей и такие критерии, как удобный въезд и выезд (85%), удобное месторасположение (84%), хорошая репутация поставщика нефтепродуктов (84%), возможность оплаты картой (81%) и отсутствие перерывов в работе заправки (77%)", — сообщает исследовательский холдинг.

Также отмечается, что потребители придают все большее значение дополнительным услугам, которые можно получить на АЗС. О важности продажи на АЗС сопутствующих товаров заявили 27% опрошенных, ещё 19% отметили, что обращают внимание на наличие кафе, 18% — на возможность купить продовольствие.

По мнению исследователей, лидирующие позиции АЗС "Газпромнефть", вероятно, можно объяснить в целом высокой узнаваемостью бренда. "В частности, 39% респондентов, которым задали вопрос "Какую сеть АЗС Вы вспомните первой?", назвали в первую очередь именно этот бренд. У "Лукойла" этот показатель составил 28%, у "Роснефти" — всего 4%. При ответе на вопрос "Какие из перечисленных АЗС Вам известны?" и "Газпромнефть", и "Лукойл" назвали 97% респондентов, "Роснефть" отметили 72%", — говорится в сообщении "Ромир".

Опрос проводился в мае 2018 года. В нём приняли участие более 500 респондентов (75% мужчин и 25% женщин), которые имеют водительские права и легковой автомобиль, принимают решение о выборе АЗС и покупке топлива и заправляют автомобиль не менее одного раза в 2-3 месяца. Исследование проходило в 21 регионе России.