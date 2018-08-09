Объем промышленного производства в Тюменской области вырос на 8,3%

ТЮМЕНЬ, 9 авг — РИА Новости. Объем промышленного производства в Тюменской области за первое полугодие 2018 года вырос на 8,3% по отношению к соответствующему периоду прошлого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Объем добычи полезных ископаемых вырос на 6,1%, объемы производства в обрабатывающем секторе увеличились на 9,2%. Производство кокса и нефтепродуктов выросло на 17,3%, рост в металлургическом производстве составил 36% по отношению к первому полугодию 2017 года", — рассказал собеседник агентства.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, промышленное развитие региона во многом связано с развитием индустриальных парков. Сегодня на территории области создано два таких парка — "Богандинский" и "Боровский", до конца 2018 года планируется открыть первый межмуниципальный агроиндустриальный парк в Ишимском районе.

"С индустриальными парками мы связываем большие надежды, за ними будущее. Представьте: на одной площадке с готовой инфраструктурой для небольших предприятий создаются комфортные условия. Как говорится, приходишь, получаешь землю, строишь завод и работаешь. Это эффективный инструмент для привлечения инвестиций и дальнейшего промышленного роста", — сказал врио губернатора.

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