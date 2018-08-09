МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. "Газпром нефть" инвестирует в модернизацию и повышение экологичности своего нефтеперерабатывающего завода в Омске более 106 миллиардов рублей в 2018-2020 годах, говорится в сообщении на сайте компании.

"Специалисты предприятия представили проекты 2018-2020 годов, которые дополнительно повысят экологические характеристики производства и обеспечат рост выпуска востребованной продукции. Объем финансирования "Газпром нефти" в эти мероприятия превысит 106 миллиардов рублей", — говорится в материале со ссылкой на слова генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского по итогам визита на завод первого замглавы Минприроды РФ Дениса Храмова.

В настоящее время, по данным "Газпром нефти", модернизация Омского НПЗ продолжается: внедряются лучшие природоохранные технологии, цифровые системы управления и контроля.

В 2015 году "Газпром нефть" сообщала, что в рамках программы модернизации Омского НПЗ, проводимой в 2007–2020 годах, планирует потратить 292 миллиарда рублей, из которых 100 миллиардов рублей пойдет на повышение качества выпускаемой продукции и 192 миллиарда рублей — на увеличение глубины переработки.

"Газпром нефть" проводит модернизацию Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 миллиардов рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается второй этап программы модернизации, в результате которого вырастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.