Саудовский министр: конфликт с Канадой не повлияет на поставки нефти

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что политические обстоятельства не оказывают влияния на поставки нефти из королевства, передает агентство SPA.

Глава минэнерго также отметил, что текущий дипломатический конфликт между Оттавой и Эр-Риядом никак не отразится на отношениях государственной нефтяной компании Saudi Aramco с клиентами в Канаде.

На прошлой неделе канадские дипломаты призвали Эр-Рияд немедленно освободить задержанных правозащитников. В ответ МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Саудовская Аравия также объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Тем не менее министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.