Сброс, а не спрос: зарубежные кредиторы отвернулись от госдолга США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Состоявшийся в начале недели аукцион Минфина США по продаже трехлетних государственных облигаций провалился. Спрос оказался самым низким за десять лет: нерезиденты купили чуть более 40% бумаг. Почему госдолг США все меньше привлекает инвесторов — в материале РИА Новости.

Растущие расходы

Американские долговые бумаги, как и доллар, традиционно считаются наиболее надежными и ликвидными активами в мире. Это позволяет правительству страны получать дополнительные средства для финансирования госрасходов в условиях большого бюджетного дефицита (в 2018-м финансовом году — 607 миллиардов долларов).

Растущие расходы США вызывают у кредиторов тревогу.

По прогнозу Bipartisan Policy Centero, в 2019-м финансовом году (который наступит для правительства США уже через два месяца) совокупный дефицит бюджета превысит 1,1 триллиона долларов и достигнет 5,7% ВВП. Такой уровень был после рецессии 1980-х годов, когда финансовый кризис обрушил кредитно-финансовую систему страны.

Доходность трехлетних облигаций (повышение которой указывает на падение спроса на сами бумаги) достигла 2,7%, а доходность десятилетних нот — ключевого ориентира для мировых финансовых рынков — вплотную приблизилась к опасной черте в три процента. Увеличение доходности в последние месяцы привлекало международных инвесторов. "Но они начинают беспокоиться, когда доходность десятилетних казначейских бумаг пересекает отметку в три процента", — цитирует британская Financial Times управляющего UBS Asset Management Федерико Каунэ.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015

Доходность бумаг повышается на опасениях инвесторов относительно увеличения процентных ставок ФРС — это еще один повод для беспокойства. Когда регулятор поднимает процентные ставки или осуществляет другие меры по ужесточению кредитно-денежной политики, "дешевых денег" в финансовой системе становится меньше.

Таким образом, занимать США приходится все больше, платежи на обслуживание огромного 21-триллионного долга увеличиваются, ставки — тоже. По прогнозам Morgan Stanley, Федрезерв поднимет ставку еще дважды в 2018 году и как минимум дважды — в 2019-м.

Распродажа госдолга

Аналитики уверены: от трежерис начнут избавляться. Отчетливый тренд на сброс американских долговых бумаг иностранными держателями проявился уже в первой половине 2018-го. Так, еще в апреле объем казначейских облигаций США в портфелях зарубежных кредиторов снизился до 6,17 триллиона долларов — самый низкий показатель с декабря 2017 года.

Китай — крупнейший держатель госдолга США — сократил свой пакет трежерис до 1,18 триллиона долларов. От бумаг избавлялись Турция, Мексика, Индия и Тайвань. Япония уменьшила вложения в госдолг США до 1,031 триллиона долларов — минимум с октября 2011 года. Наиболее масштабный сброс трежерис предприняла Россия, распродав 84% принадлежащих ей долговых бумаг американского правительства.

Помимо неконтролируемого бюджетного дефицита США, держателей госдолга раздражают беспорядочно вводимые Трампом санкции и нарушение принципов свободной торговли — с американцами все меньше хотят иметь дело. Чтобы снизить зависимость от доллара, государства переходят на расчеты в национальных валютах, а заодно урезают инвестиции в американскую экономику.

Золото, а не доллары

После того как США начали вводить санкции и возникли угрозы отключения России от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ приступил к решительным действиям. За полгода регулятор сократил вложения в трежерис до мизерных 15 миллиардов долларов, сделав ставку на золото, — более чем разумная cтратегия.

Приближается новая эпоха нестабильности, усиливается угроза повторения глобального кризиса из-за геополитики и торговых войн. Драгметаллы — инструмент сохранности вложений и диверсификации рисков.

Кроме того, золото, как ожидается, будет расти в цене — и этому тоже поспособствует непрерывная работа печатного станка. Впрочем, скажутся не только монетарные факторы, но и проблемы с поставками. По прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота начнут снижаться, а к 2022-му, по подсчетам Goldcorp, одной из крупнейших золотодобывающих компаний, производство драгметалла опустится на уровень начала XXI века. Все это может вызвать поистине взрывной рост цен на желтый металл — до двух или даже трех тысяч долларов за унцию.

© AP Photo / Mike Groll Золотые слитки © AP Photo / Mike Groll Золотые слитки

Долговая пирамида

В условиях, когда мир накопил слишком много ничем не обеспеченных долгов (нынешний объем глобального долга — 247 триллионов долларов, или 318% мирового ВВП), запасы золота — надежный якорь; они не могут резко обесцениться, в отличие от тех же трежерис.

Десять лет назад, в 2008-м, вполне реальной была угроза, что некоторые страны, в частности Китай, обрушат стоимость американского госдолга. Такое возможно и сейчас — на фоне развернутой Трампом торговой войны.

Если вдруг по каким-то причинам ряд государств предъявит США все эти бумаги к выплате, они просто обесценятся. По сути, это долговая пирамида — ясно, что Вашингтон свой долг не погасит никогда.

От таких рисков и страхует золото. Конечно, драгметалл менее ликвиден, чем облигации США или Германии, он может дорожать и дешеветь. Но золото однозначно не обесценится при крахе долларовой системы, которого, по мнению наблюдателей, не избежать.

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится, когда правительствам мира понадобится избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — отмечает Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.