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Экономика

Саудовская Аравия начала распродавать свои канадские активы

(обновлено: 22:54 08.08.2018)
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© РИА НовостиОбстановка в Эр-Рияде. Архивное фотоОбстановка в Эр-Рияде. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Саудовская Аравия начала распродавать свои активы в Канаде на фоне усиления напряженности между двумя странами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к процессу.

Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
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Реализация началась во вторник. Саудовский центробанк и государственные пенсионные фонды поручили своим зарубежным распорядителям избавиться от канадских акций, облигаций и запасов денежной наличности "вне зависимости от цены", сообщает издание.

В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Глава МИД Канады Христя Фриланд
© AFP 2018 / Belga/Nicolas Maeterlinck
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Саудовская Аравия также объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Тем не менее, министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

Создатель сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.

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