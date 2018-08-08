Роспечать довольна сохранением льготной ставки НДС на печатную продукцию

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский доволен, что удалось отстоять интересы книжной отрасли и сохранить льготную ставку НДС в размере 10% на производство и реализацию печатной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, в частности НДС в размере 10% сохранится на производство и реализацию периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

"Внимание к печатному слову, книге и книгоизданию, как к базису развития национальной культуры, чрезвычайно важно. Нас очень радует, что удалось отстоять интересы отрасли и сохранить льготную ставку НДС в размере 10% на производство и реализацию издательской продукции. По разнообразию выпускаемых ежегодно наименований книг и брошюр российское книгоиздание ныне занимает четвёртую строчку в мире (после США, КНР и Великобритании). Это не было бы возможным, если бы отечественная книжная отрасль не пользовалось бы преференцией государства", — цитирует прес-служба руководителя Роспечати Михаила Сеславинского.

Сеславинский отметил, что благодаря льготной ставке НДС, с 2002 по 2017 годы совокупное число наименований книжных изданий, выходящих в России, удалось увеличить почти в 1,7 раза – с 69 тысяч 749 до 117 тысяч 359 названий книг и брошюр в год.

"Мы также неплохо преодолели кризис прошлых лет, связанный с падением совокупного тиража книжной продукции. Книга и так сегодня весьма дорогая, а увеличение НДС стало бы крайне неприятным фактором", — сказал он.

Льготное налогообложение книжной и периодической продукции – норма для многих европейских стран. А рекомендуемая в ЕС ставка НДС на книжную продукцию равна 5%, подчеркнула пресс-служба Роспечати.

Закон вступает в силу 1 января 2019.