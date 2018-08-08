Рубль в среду ощутимо падал, обновив минимум к доллару с конца 2016 года

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду продолжает ощутимо снижался против доллара и евро, отыгрывая усиление санкционных рисков, говорят трейдеры.

Рубль свалился в пике

Усиление темпов снижения стоимости нефти помогло доллару обновить максимум против рубля с ноября 2016 года, отмечают эксперты. Курс доллара расчетами "завтра" к 20.51 мск рос на 1,58 рубля, до 65,07 рубля, курс евро — на 1,87 рубля, до 75,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 65,2 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро дорожал до 75,58 рубля — максимума с 4 мая.

Рубль в среду падал на фоне роста санкционных рисков. Группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье ранее в среду трактовала это именно как запрет на долларовые расчеты.

Рынок нефти опустился вечером ниже уровня 72 доллара за баррель, что добавило давления на рубль. "Черное золото", в свою очередь, попало под давление данных минэнерго США о снижении запасов нефти за неделю лишь на 1,4 миллиона баррелей при прогнозе аналитиков сокращения на уровне 2,8 миллиона баррелей.

Наконец, Минфин РФ не смог на таком негативном внешнем фоне полностью разместить сегодня ОФЗ на аукционе,

При этом ЦБ РФ уже успел заявить, что считает внутренний спрос достаточным для привлечения запланированных Минфином объемов долга по этому инструменту в 2019 году даже без активного присутствия нерезидентов.

В итоге, доллар и евро вечером росли на 2,5% каждый. Рублевая цена марки Brent сползла вечером ниже отметки 4,7 тысячи за баррель.

Прогнозы и рекомендации

Санкции США комплексно понизили спрос на рублевые активы из-за увеличения риска: CDS (Credit default swap) на РФ выросли на 5,6%, почти обновив апрельские максимумы, отмечает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

Впрочем, на вечерних торгах и завтра не исключен спекулятивный отскок рубля вверх после чрезмерно эмоциональных распродаж в течение дня, добавляет он.

На завтрашних торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 63,5-66,5 рубля, евро – в коридоре 73,6-77,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.