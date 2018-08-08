Рубль в среду ощутимо падал, обновив минимум к доллару с конца 2016 года

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду продолжает ощутимо снижался против доллара и евро, отыгрывая усиление санкционных рисков, говорят трейдеры.
Рубль свалился в пике
Рубль в среду падал на фоне роста санкционных рисков. Группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.
Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье ранее в среду трактовала это именно как запрет на долларовые расчеты.
Наконец, Минфин РФ не смог на таком негативном внешнем фоне полностью разместить сегодня ОФЗ на аукционе,
При этом ЦБ РФ уже успел заявить, что считает внутренний спрос достаточным для привлечения запланированных Минфином объемов долга по этому инструменту в 2019 году даже без активного присутствия нерезидентов.
В итоге, доллар и евро вечером росли на 2,5% каждый. Рублевая цена марки Brent сползла вечером ниже отметки 4,7 тысячи за баррель.
Прогнозы и рекомендации
Впрочем, на вечерних торгах и завтра не исключен спекулятивный отскок рубля вверх после чрезмерно эмоциональных распродаж в течение дня, добавляет он.
На завтрашних торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 63,5-66,5 рубля, евро – в коридоре 73,6-77,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.