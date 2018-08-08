ООН и Россия проведут следующее совещание в рамках авиасалона МАКС-2019

ООН, 7 авг — РИА Новости. ООН и Российская Федерация проведут следующую ежегодную встречу летом 2019 года в рамках авиасалона МАКС, сообщает пресс-офис генсека всемирной организации.
Там отмечается, что ранее в ООН прошла четвертая ежегодная встреча между главой Росавиации Александром Нерадько и замгенсекретаря по вопросам полевой поддержки Атулом Кэром.
Стороны, в частности, обсудили вопросы, касающиеся авиационных услуг России, предоставляемых миротворческим операциям ООН, и признали "растущую опасность полетов в условиях выполнения мирных операций, включая воздушные пространства, где практически отсутствует управление воздушным движением".
"В этой связи обе стороны подтвердили важность того, чтобы операторы воздушных судов незамедлительно сообщали о любых инцидентах в ООН, эти совместные усилия помогут предотвратить будущие инциденты и будут способствовать обеспечению безопасности полетов в полевых миссиях ООН", — отмечается в сообщении.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы "регистрации некоторых поставщиков авиационных услуг Российской Федерации и объяснялась необходимость того, чтобы заинтересованные продавцы соблюдали стандарты и действующие критерии технической и оперативной оценки ООН".
По просьбе РФ ООН согласилась организовать в ближайшем будущем бизнес-семинар для российских авиаперевозчиков.