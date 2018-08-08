"Русал" может остановить часть производств из-за санкций, считает источник

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. ОК "Русал" в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей, сообщили РИА Новости источники, близкие к компании, комментируя исследование рейтингового агентства Fitch о перспективах мировой алюминиевой отрасли.

Сохранение санкций США в отношении "Русала" приведет к росту цен на алюминий до 3 тысяч долларов за тонну в 2019 году и долгосрочному дефициту металла на мировом рынке, предупредил Fitch в среду. Согласно прогнозу агентства, при другом сценарии, если США отменят санкции в отношении компании, рынок алюминия нормализуется к 2019 году, и цена алюминия в Лондоне в 2018-2019 годах будет оставаться в диапазоне 2,1-2,3 тысячи долларов за тонну.

По словам источника РИА Новости, близкого к "Русалу", ситуация на алюминиевом рынке сейчас в действительности еще хуже, чем оценивают эксперты. "Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад притом, что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия", — сказал собеседник агентства.

"В такой ситуации "Русал" будет вынужден законсервировать не только ставшее не востребованным из-за санкций производство Надвоицкого алюминиевого завода, выпускающего продукцию только для США, но и мощности тех заводов, которые производят продукцию для других зарубежных рынков. С учетом того, что на экспорт "Русал" до санкций продавал порядка 80% своей продукции, ситуация может быть катастрофической не только для предприятий компании по всему миру, но и для всего глобального рынка алюминия", — добавил источник.

Данную информацию подтвердил и источник на одном из предприятий алюминиевого дивизиона "Русала". "В сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября", — сказал он РИА Новости.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках американских санкций дается время до 23 октября. В начале текущей недели "Русал" сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.