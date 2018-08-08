Россия разрешила ввоз молочной сыворотки с двух белорусских предприятий

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию молочной сыворотки с двух белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор направил в адрес департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь для согласования… приложение к "дорожной карте двустороннего сотрудничества" в части отмены ограничений на поставку в Россию деминерализованной молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% с белорусских предприятий ОАО "Савушкин продукт" (город Брест), производственный филиал ОАО "Савушкин продукт" в городе Пинск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято российским ведомством в рамках исполнения дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год. Кроме того, были учтены многочисленные обращения участников ВЭД, а также ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" по поводу существующей потребности в молочном сырье для производства кондитерской продукции в России.

В июле министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Заяц в ходе рабочей встречи договорились актуализировать дорожную карту по снятию взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий.