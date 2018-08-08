"Победа" введет платную регистрацию в аэропортах за рубежом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров останется возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика, сообщили в пресс-службе компании.

"Победа" с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату", — заявили в пресс-службе, пояснив, что авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на топливо.

При этом онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему будет включена в стоимость билета.

"С прошлого года наши расходы из-за роста цен на топливо выросли более чем на 10%. Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда "Победы" каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение. Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас", — сказал генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Победа" напомнила, что ведущие лоукостеры взимают с пассажиров плату за оказание услуг по регистрации в аэропортах. "Эта мера позволяет стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании на обеспечение процесса регистрации в аэропортах", — считают в авиакомпании.