Трем белорусским компаниям разрешили ввоз шампиньонов в Россию

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз шампиньонов в Россию для трех компаний Белоруссии, для остальных белорусских производителей запрет сохраняется, говорится в сообщении российского ведомства по итогам инспектирования Россельхознадзором белорусских предприятий по производству шампиньонов.

"На предприятиях КФК "Грибная страна", ООО "БелФрэшШамп" объемы производства шампиньонов, заявленные белорусской стороной, не совпадают с подтвержденными Россельхознадзором во время проверки в 2,4 раза и 1,6 соответственно", — указывает ведомство. Компании "Болетус", "ФунгиБелПлюс" и "Логал-Био" не имели мощностей по производству и хранению шампиньонов, а производство грибов на момент проверки не осуществлялось.

Компания "БелАгроГриб", согласно Россельхознадзору, выращивает шампиньоны только для реализации на внутреннем рынке Белоруссии. На предприятиях "Бонше", "СОВ Агро-продукт", и "Грибоедофф" во время проверки не было установлено нарушений и несоответствий.

"В связи с данными фактами, выявленными несоответствиями объемов производства грибов и их экспорта в Россию, отсутствием контроля за поступлением шампиньонов на крупные предприятия от небольших производителей и невозможностью достоверно определить происхождение грибов… Россельхознадзор считает целесообразным сохранить введенные с 24 июля 2018 года ограничения на поставки грибов шампиньонов из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При этом ограничения не будут касаться поставок, заявленных Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии объемов шампиньонов, произведенных компаниями "Бонше", "СОВ Агро-продукт", и "Грибоедофф".