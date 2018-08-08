Недельная инфляция в России осталась на нулевом уровне

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Инфляция в РФ с 31 июля по 6 августа третью неделю подряд оставалась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщает Росстат.
За прошедшую неделю пшено подорожало на 0,9%, свинина и куры — на 0,3%. Одновременно куриные яйца, гречневая крупа и макароны подешевели на 0,2-0,4%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%, при этом белокочанная капуста стала дешевле на 4,9%, огурцы — на 4,5%, помидоры — на 4%, картофель — на 3,4%.
Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.