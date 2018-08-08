Голодец пообещала господдержку в развитии туркомплекса "Шерегеш"

КЕМЕРОВО, 8 авг — РИА Новости. Проекты по развитию инфраструктуры, необходимой для дальнейшего роста популярного спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", расположенного в одноимённом посёлке Таштагольского района на юге Кемеровской области, получит поддержку на федеральном уровне, сообщила журналистам в среду заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время рабочего визита в Кемерово.
Голодец посетила туристический юг Кузбасса вместе с врио губернатора Сергеем Цивилевым, облетев на вертолете населённые пункты Таштагольского района. Они ознакомились с действующими секторами комплекса "Шерегеш" и приняли участие в открытии нового скоростного подъемника "Мустаг-4", длиной 3 километра, который может поднимать до 4 тысяч людей в час.
Вице-премьер отметила, что сейчас начинается новый этап развития горнолыжного курорта, и обещала помочь региону на федеральном уровне. "Необходимо в рамках федеральной программы сосредоточить свои усилия на поддержке развития инфраструктуры. Мы говорили о новой транспортной доступности Шерегеша, что нужна инфраструктура — вода и так далее. Сегодня коллеги взяли на себя обязательства внести предложения для федеральной программы, которые мы обязательно будем поддерживать", — сказала Голодец.
В 2016 году Шерегеш вошел в число самых популярных горнолыжных центров России, в последние две зимы кузбасский курорт принял более 1 миллиона туристов за сезон. Отдыхающих здесь привлекают лучший для катания снег-"пухляк" и более продолжительный, чем в Европе, сезон — с ноября по май. В отдельные годы из-за обильных снегопадов подъемники начинали работать уже в октябре, то есть значительно раньше, чем на остальных горнолыжных курортах страны. Сейчас там действует более 220 объектов туристской инфраструктуры современного уровня: отели, подъемники, рестораны.