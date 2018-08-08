Голодец пообещала господдержку в развитии туркомплекса "Шерегеш"

КЕМЕРОВО, 8 авг — РИА Новости. Проекты по развитию инфраструктуры, необходимой для дальнейшего роста популярного спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", расположенного в одноимённом посёлке Таштагольского района на юге Кемеровской области, получит поддержку на федеральном уровне, сообщила журналистам в среду заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время рабочего визита в Кемерово.

"Мы сегодня посетили Шерегеш и очень подробно обсудили возможности развития туризма там и в целом на Кузбассе. Шерегеш — это огромная точка роста для всей Российской Федерации, это уже заметный горнолыжный курорт благодаря тем, кто там работает, благодаря всем жителям Кузбасса. Это замечательный курорт, любимый россиянами. Кузбасс обладает огромным потенциалом, мы уже поддерживали развитие здесь туристического комплекса", — сказала она.

Голодец посетила туристический юг Кузбасса вместе с врио губернатора Сергеем Цивилевым, облетев на вертолете населённые пункты Таштагольского района. Они ознакомились с действующими секторами комплекса "Шерегеш" и приняли участие в открытии нового скоростного подъемника "Мустаг-4", длиной 3 километра, который может поднимать до 4 тысяч людей в час.

Вице-премьер отметила, что сейчас начинается новый этап развития горнолыжного курорта, и обещала помочь региону на федеральном уровне. "Необходимо в рамках федеральной программы сосредоточить свои усилия на поддержке развития инфраструктуры. Мы говорили о новой транспортной доступности Шерегеша, что нужна инфраструктура — вода и так далее. Сегодня коллеги взяли на себя обязательства внести предложения для федеральной программы, которые мы обязательно будем поддерживать", — сказала Голодец.

Как пояснили в администрации Кузбасса, на совещании в Таштагольском районе вице-премьер поручила там же присутствовавшему заместителю руководителя Федерального агентства по туризму Николаю Королеву включить СТК "Шерегеш" в соответствующие программы Ростуризма для дальнейшего развития инфраструктуры, рассмотреть возможность повышения транспортной доступности курорта.

В 2016 году Шерегеш вошел в число самых популярных горнолыжных центров России, в последние две зимы кузбасский курорт принял более 1 миллиона туристов за сезон. Отдыхающих здесь привлекают лучший для катания снег-"пухляк" и более продолжительный, чем в Европе, сезон — с ноября по май. В отдельные годы из-за обильных снегопадов подъемники начинали работать уже в октябре, то есть значительно раньше, чем на остальных горнолыжных курортах страны. Сейчас там действует более 220 объектов туристской инфраструктуры современного уровня: отели, подъемники, рестораны.