Китай введет пошлины еще на ряд американских товаров

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Двадцать третьего августа Китай введет пошлины на американские товары на 16 миллиардов долларов, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Накануне офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%. Это уже вторая часть вводимых пошлин. Первый список включал товары из Китая на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.
Торговые отношения США и КНР
В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.
В свою очередь, Госсовет Китая решил ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.
В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, что затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснулись импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.
Китай отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
Позднее Трамп пригрозил Пекину пошлинами на все китайские товары, поступающие в США.