Китай введет пошлины еще на ряд американских товаров

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Двадцать третьего августа Китай введет пошлины на американские товары на 16 миллиардов долларов, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт аналогичного объема. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение стало вынужденной зеркальной мерой.

Накануне офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%. Это уже вторая часть вводимых пошлин. Первый список включал товары из Китая на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В свою очередь, Госсовет Китая решил ввести пошлины в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако в итоге Китаю и США не удалось прийти к согласию и Вашингтон анонсировал новые сборы.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, что затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснулись импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.

Китай отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

Позднее Трамп пригрозил Пекину пошлинами на все китайские товары, поступающие в США.