Доллар и евро подскочили на фоне возможных новых санкций против России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 75 рублей впервые с 8 мая, доллар пробил планку в 65 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи.

Отмечается, что рубль снижается почти на 2% к доллару и евро под давлением распродаж российской валюты из-за рисков ужесточения санкционного давления США на Россию.

Курс доллара расчетами на "завтра" к 15.54 мск снижался на 1,44 рубля, до 64,93 рубля, курс евро — на 1,51 рубля, до 75,16 рубля.

Ранее в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля, когда рынок на тот момент полностью отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро поднимался до 75,28 рубля.

Новые антироссийские санкции

На прошлой неделе группа республиканцев и демократов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии". Документ предусматривает новые санкции против России, в частности ограничения против госдолга.

Основанием для новых санкций сенаторы считают "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США", а также ее действия в Сирии и на Украине.

По словам одного из авторов законопроекта Линдси Грэма, предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.