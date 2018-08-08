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Экономика

Фундаментальных причин для обвала рубля нет, заявил эксперт

Сюжет:
Динамика курса валют. Август 2018 (13)
(обновлено: 15:20 08.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Фундаментальных причин для обвала курса рубля против основных резервных валют нет, доллар после эмоциональных покупок на фоне спекуляций вернется в диапазон 63,4-64,2 рубля, прокомментировал РИА Новости ситуацию на валютном рынке эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Официальный курс евро на четверг вырос до 73,82 рубля
Курс доллара расчетами "завтра" к 14.46 мск повышался на 1,19 рубля, до 64,68 рубля, курс евро — на 1,34 рубля, до 74,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 64,88 рубля — максимума с 11 апреля, когда рынок полностью (на тот момент) отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро в среду подскакивал до 75,19 рубля — максимума с 8 мая.

Основной причиной для провала рубля стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.

Фактор нефти не учитывается

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
EIA понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2018 году
"Между тем, фундаментальных причин для обвала рубля, как это было в 2014 году — нет. Тогда нефть провалилась в цене в 2 раза — в район 50 долларов за баррель. Сейчас на фоне антииранских санкций, напротив, есть потенциал ее роста выше 80 долларов за баррель — к максимуму с ноября 2014 года. То есть риски снижения притока валюты в нашу страну и соответственно ее дефицита — малы, а фактор возможного роста нефти к 80 долларам сейчас не учитывается", — рассуждает Рожанковский.

Что касается возможности отключения российских банков от системы передачи информации о платежах SWIFT, так эта тема также не нова — известна с 2014 года, и за 4 года не воплотилась в жизнь, как и риски введения санкций против госдолга, говорит он.

"Это невыгодно и самим американцам. Здесь работает много иностранных, в том числе и американских, компаний, да то же диппредставительство — как они будут получать деньги? К тому же противником такого радикального санкционного проекта остается глава Минфина США Стивен Мнучин", — рассуждает эксперт.

Астральный фактор августа

Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Жесткий сценарий: ждать ли обвала рубля в сентябре
Поэтому текущий провал рубля — скорее спекулятивная попытка разогнать рынок и зафиксировать прибыль после апрельского взлета валюты из-за введения санкций против "Русала" (курс доллара как раз туда и вернулся сейчас), после этого курс доллара и евро скорректируется вниз, считает Рожанковский.

"Здесь сыграл психологический, астральный, эмоциональный (как хотите назовите) фактор августа, хотя сейчас он реально не так страшен, как в былые годы. Поток российских туристов за границу спал по ряду известных причин, соответственно объемы покупки валюты ими уменьшились. При этом уровень бдительности финансовых регулирующих органов сейчас более высок, чем в прошлые (кризисные) годы", — говорит он.

Поэтому текущий "прострел" курсов валюты вверх, скорее всего, ложный, хотя и выглядит ужасающе — на пустом месте более 1 рубля вверх, согласно техническому анализу, курс доллара сейчас несколько выровнялся и после "отстоя пены" курс, скорее, стабилизируется в диапазоне 63,4-64,2 рубля, резюмировал Рожанковский.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
udalcov.denis
Когда павловская реформа всё обвалила за ночь , тоже выступали с успокоительными речами.
15:37
08.08.2018
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Ваше Благородие
если эксперт заявил что нет причин, значит они точно есть
15:27
08.08.2018
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