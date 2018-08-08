Фундаментальных причин для обвала рубля нет, заявил эксперт

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Фундаментальных причин для обвала курса рубля против основных резервных валют нет, доллар после эмоциональных покупок на фоне спекуляций вернется в диапазон 63,4-64,2 рубля, прокомментировал РИА Новости ситуацию на валютном рынке эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Основной причиной для провала рубля стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.
Фактор нефти не учитывается
Что касается возможности отключения российских банков от системы передачи информации о платежах SWIFT, так эта тема также не нова — известна с 2014 года, и за 4 года не воплотилась в жизнь, как и риски введения санкций против госдолга, говорит он.
"Это невыгодно и самим американцам. Здесь работает много иностранных, в том числе и американских, компаний, да то же диппредставительство — как они будут получать деньги? К тому же противником такого радикального санкционного проекта остается глава Минфина США Стивен Мнучин", — рассуждает эксперт.
Астральный фактор августа
"Здесь сыграл психологический, астральный, эмоциональный (как хотите назовите) фактор августа, хотя сейчас он реально не так страшен, как в былые годы. Поток российских туристов за границу спал по ряду известных причин, соответственно объемы покупки валюты ими уменьшились. При этом уровень бдительности финансовых регулирующих органов сейчас более высок, чем в прошлые (кризисные) годы", — говорит он.
Поэтому текущий "прострел" курсов валюты вверх, скорее всего, ложный, хотя и выглядит ужасающе — на пустом месте более 1 рубля вверх, согласно техническому анализу, курс доллара сейчас несколько выровнялся и после "отстоя пены" курс, скорее, стабилизируется в диапазоне 63,4-64,2 рубля, резюмировал Рожанковский.