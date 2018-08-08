ОНПЗ запустил комплекс производства водорода для очистки топлива до Евро-5

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Омский НПЗ "Газпром нефти" ввел в опытно-промышленную эксплуатацию новую установку по производству водорода мощностью более 12 тысяч тонн в год, объем инвестиций в строительство объекта составил 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

Новая установка должна повысить эффективность снабжения чистым водородом комплексов финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5. Ранее комплексы гидроочистки работали на водороде, получаемом в качестве сопутствующего продукта на установке каталитического риформинга.

Технология работы новой установки, разработанной российскими инженерами, предполагает получение водорода из природного газа с помощью пара. В результате нагревания газ превращается в насыщенный водород с последующей очисткой от примесей. Особенности конструкции новой установки предполагают замкнутую систему безотходного производства.

"Новый объект был построен в рекордные сроки — всего за 17 месяцев. При его строительстве были применены лучшие отечественные и зарубежные научно-технические решения и строительные технологии. Водород играет ключевую роль в технологическом процессе по улучшению эксплуатационных характеристик нефтяных топлив. Новый комплекс позволит нам увеличить производство водорода и повысит эффективность производства высокооктановых бензинов класса Евро-5", — привели в пресс-службе слова генерального директора ОНПЗ Олега Белявского.

Пуск установки стал частью программы модернизации ОНПЗ, которую с 2008 года реализует "Газпром нефть".