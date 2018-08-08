МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью газете Passauer Neue Presse, что санкции США могут спровоцировать подъем радикальных сил и повергнуть Иран в хаос.

"Изоляция Ирана может дать стимул радикальным и фундаменталистским силам. Хаос в Иране, который мы уже пережили в Ираке и Ливии, может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион", — сказал Маас.

"Каждый, кто надеется на "смену режима", не должен забывать то, что за этим также следует, и может нести нам еще больше проблемы", — заявил Маас.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что первый пакет американских санкций против Ирана официально вступил в силу, пообещал усилить ограничительные меры в ноябре и заявил, что руководствуется исключительно желанием "мира во всем мире".

Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил, что первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 0.01 по вашингтонскому времени (7.01 мск). По его словам, будут введены ограничения "на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами, определенные сделки с иранским риялом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором".

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций (положение вступило в силу 16 января 2016 года). Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.