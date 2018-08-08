РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты: рост цен на зерно не приведет к удорожанию хлеба

0710
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗерновой ток. Архивное фотоЗерновой ток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Рост цен на зерно, связанный, в том числе, с прогнозами снижения урожая в России в 2018 году, не окажет существенного влияния на цены на хлеб для россиян, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Зерновой ток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Минсельхоз предложил увеличить объем зерна для реализации из госфонда
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили опасность возможного подорожания пшена

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в России в 2018 году составит в пределах 100 миллионов тонн, пшеницы — 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

На фоне снижения валового сбора зерновых в мире и ухудшения качества урожая из-за погодных условий, в том числе за рубежом, экспортные цены динамично растут. Вместе с тем, по оценкам экспертов, такие тенденции не отразятся на ценах на хлеб для потребителей.

"Зерно в буханке хлеба составляет от цены примерно 17-20%. Даже если зерно подорожает в два раза, на цене на буханку это не отразится. Когда килограмм зерна становится дороже на рубль или два, это не оказывает существенного влияния на цены на хлеб", — комментирует РИА Новости вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

Закроем внутренний спрос

"Действительно, прогноз по урожаю зерна в текущем году ниже, чем в предыдущем, но, во-первых, в прошлом году он был рекордным, во-вторых, в любом случае 100 миллионов тонн мы соберем", — считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

"При этом внутренние потребности рынка мы оцениваем в 65-70 миллионов тонн", — добавляет он.

По словам собеседника агентства, даже при урожае в 100 миллионов тонн Россия не только закроет внутренний спрос, но и выполнит внешние контракты. "Поэтому бояться того, что зерна будет мало – не стоит", — заключил Востриков.

Эксперт напомнил, что в периоды, когда зерна действительно не хватало, включался правительственный ресурс, корректирующий экспорт — это позволяло сохранить устойчивость на рынке. К примеру, экспортная пошлина на пшеницу сейчас обнулена, но она не отменена окончательно.

Зерно ни при чем

"Рост цен на зерновые товары – на пшеницу любого качества, продовольственную или фуражную, ячмень, рожь – произойдет, вне всяких сомнений. Цены по всем этим товарам, кроме кукурузы — она подорожает чуть позже — сейчас очень высоки. На мировом рынке они находятся на трехлетнем максимуме", — рассказал РИА Новости гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Пшеница на полях. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Челябинская область рассчитывает собрать более двух миллионов тонн зерна
Что касается рублевых цен, то на них, по словам эксперта, влияет не только мировая конъюнктура, но еще и курс рубля к иностранным валютам. "Рост цен на зерновые приводит к росту цен на пшеничную муку на оптовых рынках, подчеркиваю – на оптовую. Цены на муку в рознице живут отдельной жизнью и очень незначительно зависят от оптовых цен или цен производителей", — уточняет глава "ПроЗерно".

Аналитик добавляет, что цены на печеный хлеб и продукты из муки в розницу также очень незначительно зависят от оптовых цен на муку, и тем более на зерно. "Цены на печеный хлеб на полках в разное время снижались в разных нишах. Это не касается элитного хлеба — он никогда не дешевел, тогда как цена на массовый продукт либо была стабильна, либо незначительно снижалась", — отметил Петриченко.

По словам собеседника агентства, в прошлом году цены на зерно и на муку на оптовых рынках были на очень низких уровнях, пшеница была намного дешевле, чем в позапрошлый сезон. Однако это никак не сказалось на хлебе — в лучших случаях хлеб дешевел на 5%.

Он добавил, что цены на хлеб и муку в рознице будут зависеть не от зернового рынка, а от хлебопекарных издержек, логистических затрат и от наценки торговых сетей. "Если эти издержки вырастут, то тогда подорожает и хлеб. А зерно здесь ни при чем", — заключил Петриченко.

Хлеб серьезно не подорожает

Уборка урожая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Урожай и экспорт зерна из России: соберем меньше, продадим дороже
Эксперты отмечают, что если подорожание хлеба и состоится, то оно будет незначительно. "Серьезного роста цен на хлеб ожидать не стоит. Он будет находиться в пределах 10%. Если говорить о сроках, то повышение произойдет не раньше начала октября", — прогнозирует глава "Руспродсоюза".

Однако, по его оценке, на внутреннем рынке цены на зерно в этом году будут выше прошлогодних. "И так как цена муки составляет примерно треть себестоимости булки хлеба, то несколько подорожает и хлеб", — считает Востриков.

Вице-президент РЗС Корбут уточняет, что потребительские цены на хлеб определяются затратами переработчиков, мукомолов, хлебопеков и политикой торговых сетей.

"НДС повысили — значит, повысятся у всех в определенной степени цены на те или иные услуги и товары, подорожает транспорт, аренда. Если торговые сети сдержат свои аппетиты, будут готовы работать так, чтобы доход формировался за счет оборота, а не за счет просто цены, значит, цены не будут расти, если нет, то это будет уже совсем другая история. Но цены на зерно на цены на хлеб повлиять не могут", — заключил он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена