РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Жесткий сценарий: ждать ли обвала рубля в сентябре

0712817
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России и СШАДенежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В американский конгресс внесен законопроект об очередных санкциях, в том числе накладывающих запрет на операции с госбанками и инвестиции в долговые бумаги правительства России. Инвесторы, выводящие средства из развивающихся стран, устроили распродажу российского госдолга. В результате рубль просел до двухнедельных минимумов. Стоит ли ждать обвала национальной валюты с началом делового сезона и какой санкционный сценарий эксперты считают наиболее вероятным — в материале РИА Новости.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Большое наказание России: американские банкиры предрекли скорый обвал рубля

Рубль под давлением

Уходить из валют развивающихся стран инвесторов заставляют торговые войны, но главная причина — повышение ставок ФРС США, побуждающее перекладывать деньги из рискованных активов в доллар. Рубль в этой ситуации испытывает двойное давление — над ним еще нависла угроза очередных ограничений Вашингтона.

Представленный в конгрессе законопроект предполагает серьезные меры в отношении российского финансового сектора. Но аналитики уверяют: эта история заморожена, по крайней мере, до начала осени (конгресс на каникулах до 4 сентября) и вряд ли вызовет существенное ослабление рубля.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США

На то, что пока с рублем ничего страшного не происходит, указывает динамика последних двух месяцев. "Текущий уровень поддержки для российской валюты — 60-62 рубля за доллар, сопротивления — 64-65. Таким образом, рубль сейчас торгуется в устойчивом боковом диапазоне ближе к верхней границе", — отмечает Александр Егоров, валютный cтратег TeleTrade.

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили законопроект о новых санкциях США против России

Два сценария

Что же касается дальнейших перспектив, то эксперты считают ужесточение санкций весьма вероятным, выделяя два основных сценария: запрет на уже выпущенные облигации федерального займа (пессимистичный) и запрет лишь на покупку новых ОФЗ (оптимистичный).

При оптимистичном сценарии доллар сначала неизбежно подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и доллар "вернется на место", к 61-65 рублей или чуть выше, считает Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными — в пределах пяти-семи процентов", — уверен Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи

Эксперты указывают на то, что у России положительный платежный баланс и внятная перспектива повышения странового рейтинга агентством Moody’s. Поэтому любыми всплесками в динамике доллара при оптимистичном сценарии инвесторы воспользуются для его продажи в надежде, что он вернется в обжитый диапазон 61-65 рублей.

"При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. Это обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей рублей за доллар, а затем и закрепиться выше этой отметки", — прогнозирует Верников.

"Если реализуется самый негативный сценарий и введут санкции против ОФЗ, рубль может дойти до 70-ти, падение составит порядка 15%", — подтверждает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Вероятность введения в сентябре-октябре санкций против российского госдолга в ИК "Церих Менеджмент" считают достаточно высокой — около 50%. Но шансы пессимистичного сценария примерно в три раза ниже, чем оптимистичного.

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля

"Рука дающая"

Полного запрета на владение российским госдолгом аналитики не ждут, поскольку это означает убытки американских и европейских финансовых компаний. В конгрессе есть достаточно серьезные силы, неплохо зарабатывающие на российском госдолге, и они не позволят провести законопроект.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США

"Как известно, финансовые корпорации — активные спонсоры американских политиков. Поэтому действия в ущерб "руки дающей" вряд ли встретят понимание законодателей", — отмечает Кочетков.

Эксперты обращают внимание и на то, что от жесткого сценария рубль защищают нефть дороже 70 долларов за баррель и существенные международные резервы (460 миллиардов долларов), фактически покрывающие внешний долг. То есть российская финансовая система может в любой момент просто его выкупить.

© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкРоссийские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Российские рубли

Защитой послужит и то, что Россия переходит с партнерами на расчеты в национальных валютах.

"Беспорядочно вводимые санкции мало того что неэффективны, но и начинают раздражать всех: с американцами все меньше хотят иметь дело. В последнее время санкции для Трампа — как дубинка, которой он машет, чтобы потом о чем-то договориться", — подчеркивает Егоров.

Наконец, Россия избавилась от значительной части американского госдолга. После того как США приступили к политике санкций и возникли угрозы отключения от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ перешел к решительным действиям. За полгода регулятор сократил вложения в трежерис до минимума. При этом доля золота в резервах, страхующего и от валютных, и от санкционных рисков, выросла в десять раз. 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена