Жесткий сценарий: ждать ли обвала рубля в сентябре

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В американский конгресс внесен законопроект об очередных санкциях, в том числе накладывающих запрет на операции с госбанками и инвестиции в долговые бумаги правительства России. Инвесторы, выводящие средства из развивающихся стран, устроили распродажу российского госдолга. В результате рубль просел до двухнедельных минимумов. Стоит ли ждать обвала национальной валюты с началом делового сезона и какой санкционный сценарий эксперты считают наиболее вероятным — в материале РИА Новости.

Рубль под давлением

Уходить из валют развивающихся стран инвесторов заставляют торговые войны, но главная причина — повышение ставок ФРС США, побуждающее перекладывать деньги из рискованных активов в доллар. Рубль в этой ситуации испытывает двойное давление — над ним еще нависла угроза очередных ограничений Вашингтона.

Представленный в конгрессе законопроект предполагает серьезные меры в отношении российского финансового сектора. Но аналитики уверяют: эта история заморожена, по крайней мере, до начала осени (конгресс на каникулах до 4 сентября) и вряд ли вызовет существенное ослабление рубля.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Главное здание ФРС США © AP Photo / J. Scott Applewhite Главное здание ФРС США

На то, что пока с рублем ничего страшного не происходит, указывает динамика последних двух месяцев. "Текущий уровень поддержки для российской валюты — 60-62 рубля за доллар, сопротивления — 64-65. Таким образом, рубль сейчас торгуется в устойчивом боковом диапазоне ближе к верхней границе", — отмечает Александр Егоров, валютный cтратег TeleTrade.

Два сценария

Что же касается дальнейших перспектив, то эксперты считают ужесточение санкций весьма вероятным, выделяя два основных сценария: запрет на уже выпущенные облигации федерального займа (пессимистичный) и запрет лишь на покупку новых ОФЗ (оптимистичный).

При оптимистичном сценарии доллар сначала неизбежно подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и доллар "вернется на место", к 61-65 рублей или чуть выше, считает Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными — в пределах пяти-семи процентов", — уверен Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

Эксперты указывают на то, что у России положительный платежный баланс и внятная перспектива повышения странового рейтинга агентством Moody’s. Поэтому любыми всплесками в динамике доллара при оптимистичном сценарии инвесторы воспользуются для его продажи в надежде, что он вернется в обжитый диапазон 61-65 рублей.

"При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. Это обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей рублей за доллар, а затем и закрепиться выше этой отметки", — прогнозирует Верников.

"Если реализуется самый негативный сценарий и введут санкции против ОФЗ, рубль может дойти до 70-ти, падение составит порядка 15%", — подтверждает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Вероятность введения в сентябре-октябре санкций против российского госдолга в ИК "Церих Менеджмент" считают достаточно высокой — около 50%. Но шансы пессимистичного сценария примерно в три раза ниже, чем оптимистичного.

"Рука дающая"

Полного запрета на владение российским госдолгом аналитики не ждут, поскольку это означает убытки американских и европейских финансовых компаний. В конгрессе есть достаточно серьезные силы, неплохо зарабатывающие на российском госдолге, и они не позволят провести законопроект.

"Как известно, финансовые корпорации — активные спонсоры американских политиков. Поэтому действия в ущерб "руки дающей" вряд ли встретят понимание законодателей", — отмечает Кочетков.

Эксперты обращают внимание и на то, что от жесткого сценария рубль защищают нефть дороже 70 долларов за баррель и существенные международные резервы (460 миллиардов долларов), фактически покрывающие внешний долг. То есть российская финансовая система может в любой момент просто его выкупить.

Защитой послужит и то, что Россия переходит с партнерами на расчеты в национальных валютах.

"Беспорядочно вводимые санкции мало того что неэффективны, но и начинают раздражать всех: с американцами все меньше хотят иметь дело. В последнее время санкции для Трампа — как дубинка, которой он машет, чтобы потом о чем-то договориться", — подчеркивает Егоров.

Наконец, Россия избавилась от значительной части американского госдолга. После того как США приступили к политике санкций и возникли угрозы отключения от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ перешел к решительным действиям. За полгода регулятор сократил вложения в трежерис до минимума. При этом доля золота в резервах, страхующего и от валютных, и от санкционных рисков, выросла в десять раз.