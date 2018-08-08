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Экономика

Как повысится квартплата после роста НДС

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© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкЖенщина заполняет квитанцию на оплату коммунальных платежей. Архивное фотоЖенщина заполняет квитанцию на оплату коммунальных платежей. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Александр Лесных. В Минэкономразвития предложили учесть увеличение НДС до 20% в тарифах на ЖКХ, иначе коммунальщики уже в следующем году могут понести убытки на 100 миллиардов рублей, а сумма просроченных платежей вырастет до 1,5 триллиона рублей. РИА Новости подсчитало, на сколько в таком случае подорожают коммунальные услуги.

Налог увеличится, прибыль снизится

Квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Минстрое призвали россиян не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ
Тарифы на ЖКХ поднимают раз в год, обычно в середине лета. Однако если правительство примет предложение учесть повышение НДС с 18% до 20%, в 2019-м, вероятнее всего, будет два подорожания: в начале года и, как обычно, летом.

Это инициатива не только Минэкономразвития. В конце июня представители ассоциации "ЖКХ и городская среда" отправили в Минстрой письмо с предупреждением о том, что если тарифы не повысить, убытки поставщиков услуг по водо-, тепло- и электроснабжению достигнут 45 миллиардов рублей только в первом полугодии. Ни о каких дополнительных преференциях речь не идет — лишь о повышении тарифов на два процента.

В Минстрое поддерживают коммунальщиков, поскольку НДС не зависит от поставщиков услуг ЖКХ, а значит, и не закладывался ими в бюджет. Дополнительная налоговая нагрузка в ситуации, когда долги населения за ЖКУ по стране и так достигают 1,4 триллиона рублей, может привести к банкротству поставщиков воды и тепла. Правда, в министерстве отмечают, что повышение тарифов — не единственная возможная мера поддержки отрасли.

Строительство многоэтажных домов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медведев проведет совещание о бюджетных расходах в строительстве и ЖКХ
Больше всего на тарифах ЖКХ сказывается инфляция. Если в 2015-м при инфляции в 12,9% услуги коммунальщиков в среднем по стране подорожали на 8,7%, то в 2017-м при инфляции в 2,5% в Москве — на семь процентов, Подмосковье — на четыре, в регионах и того меньше: к примеру, в Тверской области — всего на 3,4%.

В этом году ЦБ прогнозирует инфляцию на более высоком уровне — 3-4%, однако тарифы увеличились меньше, чем годом ранее: в Москве — в среднем на 5,5%, в Подмосковье и Тверской области — на четыре процента и 3,4% соответственно.

Так что если стоимость услуг коммунальщиков вырастет на два процента вместе с НДС, в общем за весь 2018 год удорожание составит 7,61% в Москве, 6,08% — в Московской области и 5,47% — в Тверской области.

Из процентов в рубли

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЭР предложило перенести индексацию тарифов из-за роста НДС
Чтобы подсчитать, на сколько именно увеличатся коммунальные расходы в случае индексации тарифов ЖКХ в соответствии с НДС, мы взяли платежки двух семей из Москвы и Подмосковья (Реутов) за январь и июнь. Первая семья проживает в квартире площадью 54 квадратных метра, вторая — в квартире площадью 72,2 квадратных метра.

У московской семьи платеж за январь (вместе с электричеством) составил 4937,69 рубля, за июнь — 5158,54 рубля. После планового повышения тарифов: за июль (при том же потреблении электроэнергии и воды, что и в июне) — 5442,26 рубля (на 283,72 рубля больше), за январь следующего года (без двух процентов НДС) — 5209,26 рубля (на 271,57 рубля больше). С учетом повышения НДС платеж за январь — 5313,45 рубля (на 104,19 рубля больше), за следующий июнь — 5551,1 рубля (на 108,84 рубля больше).

У подмосковной семьи платежка за январь — 10 020,84 рубля, за июнь — 8837,36 рубля. В июле при том же расходе воды и электричества — 9190,85 рубля (на 353,49 рубля больше), в январе следующего года — 10421,67 рубля (на 400,83 рубля больше). Если тарифы проиндексируют с учетом увеличения НДС, то платеж за январь 2019-го — 10 568,98 рубля (на 147,31 рубля больше), а за июнь — 9374,67 рубля (на 183,82 рубля больше).

Платеж ограничен

Работа сотрудников коммунальных служб
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Эксперты составили рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ
Комментируя возможность увеличения тарифов из-за роста НДС, глава Минстроя Владимир Якушев напомнил, что сумма коммунального платежа в России ограничена законом. В большинстве регионов допустимый предел — 22% от совокупного дохода семьи, однако в некоторых (по решению местных властей) еще ниже. В частности, в Москве — десять процентов, Санкт-Петербурге — 14%, в Якутии — 15%.

Вместе с тем в апреле 2018 года в Госдуму внесен законопроект об ограничении максимальных затрат на оплату ЖКХ по всей стране до 15%. Первое чтение ожидается осенью —  предположительно, в ноябре.

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