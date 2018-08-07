В Volgabus рассказали о работе над беспилотником "Матрешка"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости/Прайм. Проект беспилотного автобуса "Матрешка", который развивает владелец производителя автобусов Volgabus Алексей Бакулин, не заморожен и планирует представить новую версию — "Матрешка 2.0" — этой осенью, сообщил РИА Новости представитель Volgabus.

В понедельник в профильных СМИ появилась информация о закрытии проекта из-за отсутствия у Бакулина технических и финансовых ресурсов для продолжения работы над "Матрешкой". А во вторник сам Бакулин объявил в соцсетях, что информация не соответствует действительности.

"Проект действительно приостановлен для ряда исполнителей, которые отвечали за отдельные виды работ на договорной основе и не смогли достичь заданных показателей, однако не стоит завершение взаимодействия с несколькими партнерами ассоциировать со всем проектом. Реализация проекта по разработке беспилотного транспортного средства продолжается в рамках новой концепции, соответствующей актуальным мировым трендам в области беспилотного транспорта. Мы расширили зону взаимодействия с командами, занятыми беспилотностью, привлекли новых партнеров", — написал Бакулин.

Эту информацию подтвердил РИА Новости и представитель Volgabus. "Ни о каком банкротстве и заморозке проекта речи не идет. С некоторыми контрагентами не удалось договориться, и конфликт перешел в юридическую плоскость. Люди, минуя процедуры по взысканию, которые предусмотрены законом, решили подать иск о банкротстве. Боюсь, у них его никто не примет. Проект развивается, новая машина будет представлена в октябре на выставке Busworld", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "Матрешка 2.0" будет больших размеров по сравнению с предшественницей, получит место оператора в салоне, будет быстрее заряжаться и передвигаться, значительно обновит программную и аппаратную части.

"Проект "Матрешка" — передовой, инновационный продукт, имеющий огромный потенциал на рынке пассажирских перевозок. В настоящий момент он отправлен на доработку по решению межведомственной рабочей группы, а уже осенью мы увидим обновленную версию беспилотника. "Матрешка" — один из первых проектов, поддержанных "Автонет", — отметил представитель НТИ "Автонет".