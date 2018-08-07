Венесуэла гарантирует поставки нефти при условии сохранения мира в стране

МЕХИКО, 7 авг – РИА Новости. Венесуэла гарантирует поставки нефти при условии сохранения мира в стране, заявил министр нефти Мануэль Кеведо.

Кеведо подтвердил, что Венесуэла в настоящее время добывает в среднем 1,5 миллиона баррелей в сутки.

"Подтверждаем поставки нефти с самыми крупными в мире резервами при сохранении мира в нашей стране", — цитирует венесуэльская PDVSA Кеведо, который также возглавляет компанию.

"Мы выполняем наши обязательства независимо от атаки на экономику", — сказал он.

Кеведо также зачитал послание генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуры и народ страны после неудавшегося покушения на главу государства. —0-