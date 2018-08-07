Тамбовские власти оформили нормативную базу для деятельности ТОСЭР Котовск

ТАМБОВ, 7 авг — РИА Новости. Власти Тамбовской области утвердили нормативную базу, регулирующую порядок осуществления деятельности сторон на территории опережающего социально-экономического развития "Котовск" (ТОСЭР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Город Котовск Тамбовской области стал территорией опережающего социально-экономического развития в декабре 2017 года. Этот статус закреплен за Котовском на 10 лет — с 2018 по 2027 годы, "чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое развитие города с помощью привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест", сказал собеседник агентства.

По его словам, также создан наблюдательный совет, который будет контролировать взаимодействие органов власти области, администрации города Котовска и юридических лиц, которые хотят стать резидентами ТОСЭР.

"В начале этого года заключено трехстороннее соглашение между Министерством экономического развития РФ, администрацией Тамбовской области и администрацией города Котовска, определяющее обязанность региональной администрации по достижению плановых показателей эффективности функционирования ТОСЭР. Речь идет о количестве резидентов, созданных рабочих мест, объеме инвестиций, капитальных вложений, выручки от продажи товаров, работ, услуг, полученных резидентами ТОСЭР", — сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, власти области приняли областные законы, касающиеся предоставления резидентам ТОСЭР налоговых льгот по налогам на имущество и прибыль организаций, предусмотрели возможность предоставления резидентам ТОСЭР земельных участков без торгов.

"Эти условия позволяют сделать площадку ТОСЭР "Котовск" привлекательной для инвесторов. Деятельность ТОСЭР "Котовск" не только позволит стимулировать предпринимательскую активность и инвестиционную деятельность в одноименном моногороде, но и придаст мощный импульс развитию экономики всего региона", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В пресс-службе добавили, что по предварительным прогнозам объем инвестиций, которые поступят от резидентов ТОСЭР за ближайшие 10 лет, превысит 10,7 миллиарда рублей, что позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.

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