Тамбовские власти оформили нормативную базу для деятельности ТОСЭР Котовск

ТАМБОВ, 7 авг — РИА Новости. Власти Тамбовской области утвердили нормативную базу, регулирующую порядок осуществления деятельности сторон на территории опережающего социально-экономического развития "Котовск" (ТОСЭР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, также создан наблюдательный совет, который будет контролировать взаимодействие органов власти области, администрации города Котовска и юридических лиц, которые хотят стать резидентами ТОСЭР.
"В начале этого года заключено трехстороннее соглашение между Министерством экономического развития РФ, администрацией Тамбовской области и администрацией города Котовска, определяющее обязанность региональной администрации по достижению плановых показателей эффективности функционирования ТОСЭР. Речь идет о количестве резидентов, созданных рабочих мест, объеме инвестиций, капитальных вложений, выручки от продажи товаров, работ, услуг, полученных резидентами ТОСЭР", — сказал представитель пресс-службы.
"Эти условия позволяют сделать площадку ТОСЭР "Котовск" привлекательной для инвесторов. Деятельность ТОСЭР "Котовск" не только позволит стимулировать предпринимательскую активность и инвестиционную деятельность в одноименном моногороде, но и придаст мощный импульс развитию экономики всего региона", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
В пресс-службе добавили, что по предварительным прогнозам объем инвестиций, которые поступят от резидентов ТОСЭР за ближайшие 10 лет, превысит 10,7 миллиарда рублей, что позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.