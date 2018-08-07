ЦБ выявил операции по выводу активов при проверке Бум-банка

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в июне лицензии Бум-банка (город Нальчик) выявил операции, направленные на вывод активов путем кредитования сомнительных заемщиков, сообщает регулятор во вторник.

"Временной администрацией… установлены операции, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков — физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность", — говорится в релизе. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, направлена в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.

В июле Банк России сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов Бум-банка составила 347,712 миллиона рублей. Активы банка по результатам обследования составляли 1,314 миллиарда рублей, обязательства — 1,662 миллиарда.

Банк России с 1 июня отозвал лицензию у Бум-банка. По данным регулятора, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физлиц, привело к формированию на балансе банка значительного объема активов сомнительного качества. Кроме того, во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 380-е место в банковской системе РФ.