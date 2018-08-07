Эксперт оценил предложение о компенсациях за случаи овербукинга

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Предложения Минтранса РФ ввести штрафы в пользу пассажиров для авиакомпаний за случаи овербукинга не освободят перевозчиков от выполнения других обязательств перед клиентами, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Минтранс России предлагает ввести строгую финансовую ответственность авиакомпаний за случаи намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете. Предполагается, что штрафы будут взиматься не в пользу государства, а в пользу пассажира.

Горин выразил уверенность, что предложения Минтранса по овербукингу, которые сейчас обсуждаются, прежде всего направлены защиту потребителей компенсационным механизмом в случае, если пассажирам на рейсе не хватит билетов.

"Важно понимать, овербукинг бывает вынужденным, когда по техническим причинам авиакомпания меняет тип воздушного судна на менее вместительный. Но бывает и сознательным, когда перевозчик продает заведомо большее количество билетов на рейс в расчете на то, что кто-то из пассажиров не явится или опоздает на посадку в самолет", — пояснил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что в обоих случаях при овербукинге у пассажиров может появиться понятный механизм получения компенсации от авиакомпании, как это работает во всем мире. "Размер компенсации пока обсуждается, но, предположительно, он будет от 8 до 20 тысяч рублей на внутрироссийских рейсах и от 200 до 400 долларов на международных рейсах", — уточнил он.

"При этом данный механизм не освобождает авиакомпании от необходимости предоставления задержанным из-за овербукинга пассажирам питания, проживания в гостиницах, компенсации морального ущерба, установленных в законном порядке", — заверил Горин.