Санкции США против Ирана могут затронуть швейцарские компании

ЖЕНЕВА, 7 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Возобновление санкций США против Ирана может повлиять на швейцарские компании, работающие с Тегераном, но Берн намерен защищать интересы своей экономики, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата по экономическим делам (SECO) Федерального департамента по экономике, образованию и исследованиям Фабиан Майенфиш.
Майенфиш подчеркнул, что "правительство Швейцарии привержено защите интересов швейцарской экономики и внимательно следит за развитием ситуации".
"Правительство находится в прямом контакте с соответствующими властями США и Европейских стран", — добавил он.