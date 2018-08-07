Санкции США против Ирана могут затронуть швейцарские компании

ЖЕНЕВА, 7 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Возобновление санкций США против Ирана может повлиять на швейцарские компании, работающие с Тегераном, но Берн намерен защищать интересы своей экономики, заявил РИА Новости пресс-секретарь государственного секретариата по экономическим делам (SECO) Федерального департамента по экономике, образованию и исследованиям Фабиан Майенфиш.

"Что касается Ирана, то санкции США не влияют на правовую ситуацию в Швейцарии. Санкции США не применяются напрямую в Швейцарии. Однако, недавнее возобновление санкций США может иметь последствие для швейцарских фирм, которые ведут бизнес с Ираном. Швейцария сожалеет, что санкционная ситуация в отношении Ирана вновь ухудшается", — заявил он.

Майенфиш подчеркнул, что "правительство Швейцарии привержено защите интересов швейцарской экономики и внимательно следит за развитием ситуации".

"Правительство находится в прямом контакте с соответствующими властями США и Европейских стран", — добавил он.