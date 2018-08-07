Казахстан планирует в августе запретить ввоз бензина из России

АСТАНА, 7 авг — РИА Новости. Казахстан может в августе ввести временный запрет на ввоз в республику из России бензина железнодорожным транспортом, заявил журналистам во вторник вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

На публичном обсуждении находился проект приказа министра энергетики Казахстана, предусматривающий введение запрета на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина сроком на три месяца. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял журналистам, что такая мера необходима, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов.

По словам вице-министра, в соответствии с двусторонними договоренностями между Казахстаном и РФ у республики "есть право вводить периодически так называемый конвенционный запрет на ввоз определенного вида продукта из индикативного баланса железнодорожным транспортом".

"Такое решение было принято и связано с тем, что у нас переизбыток 92-го бензина сегодня на рынке. Вы, потребители, по цене ощущаете, цена не растет на бензин…. С РФ, с нашими товарищами, с министерством энергетики заранее мы это обсуждали, для них это не новость. Этот приказ сейчас находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции, как только он выйдет, он начнет свое применение. Я ожидаю, что это будет, наверное, ближе к десятому августа", — сказал Акчулаков.

По его словам, приказ вступит в силу через десять дней после регистрации. "Все железнодорожные станции обеих стран будут об этом уведомлены", — сказал вице-министр.

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