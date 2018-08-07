Казахстан планирует в августе запретить ввоз бензина из России

АСТАНА, 7 авг — РИА Новости. Казахстан может в августе ввести временный запрет на ввоз в республику из России бензина железнодорожным транспортом, заявил журналистам во вторник вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
По словам вице-министра, в соответствии с двусторонними договоренностями между Казахстаном и РФ у республики "есть право вводить периодически так называемый конвенционный запрет на ввоз определенного вида продукта из индикативного баланса железнодорожным транспортом".
"Такое решение было принято и связано с тем, что у нас переизбыток 92-го бензина сегодня на рынке. Вы, потребители, по цене ощущаете, цена не растет на бензин…. С РФ, с нашими товарищами, с министерством энергетики заранее мы это обсуждали, для них это не новость. Этот приказ сейчас находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции, как только он выйдет, он начнет свое применение. Я ожидаю, что это будет, наверное, ближе к десятому августа", — сказал Акчулаков.
По его словам, приказ вступит в силу через десять дней после регистрации. "Все железнодорожные станции обеих стран будут об этом уведомлены", — сказал вице-министр.
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