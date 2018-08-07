"Роснефть" планирует нарастить вложения в разведку и добычу

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "Роснефть" на фоне смягчения сделки ОПЕК+ планирует увеличивать вложения в разведку и добычу, говорится в презентации компании.

"С учетом смягчения ограничений добычи ОПЕК+, планируется увеличение вложений в проекты разведки и добычи", — говорится в презентации.

В документе напоминается, что в мае компания объявила цель по сокращению инвестиционной программы 2018 года до 800 миллиардов рублей в соответствии с инициативами по увеличению отдачи для акционеров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК + согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что Россия готова нарастить свою добычу нефти и более чем на 200 тысяч баррелей в сутки, если это будет нужно для достижения общей цели ОПЕК + по увеличению добычи в 1 миллион баррелей. В июле РФ нарастила добычу нефти на 260 тыс баррелей в сутки от сокращения по сделке ОПЕК +.