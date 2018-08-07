Минпромторг поддержал создание под Екатеринбургом центра ядерной медицины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ поддержал инициативу свердловского губернатора Евгения Куйвашева по созданию в регионе центра ядерной медицины, сообщает во вторник департамент информационной политики главы области.

Куйвашев в июне 2018 года дал поручения по созданию в Екатеринбурге единого центра ядерной медицины. В июле на полях международной выставки "Иннопром-2018" он подписал соглашение с заинтересованными сторонами о создании такого центра к 2020 году. В центре будут проводиться диагностика и лечение онкологических заболеваний, а также производство радиофармацевтических препаратов.

"Инициатива создания в Свердловской области центра ядерной медицины поддержана Минпромторгом России и будет включена в разрабатываемые документы стратегического развития фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2030 года", — говорится в сообщении департамента.

По словам вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, создаваемый центр ядерной медицины сможет оказывать комплексные услуги в таких областях медицины, как онкология, кардиология, неврология и других. Технологии ядерной медицины позволяют проводить точную диагностику и лечение, в том числе с применением радиофармпрепаратов и радиохирургии.

"С учетом исключительной важности проекта для нашего здравоохранения, принимая во внимание его сложность и новизну, было принято решение о создании соответствующей рабочей группы с участием широкого круга заинтересованных субъектов компетенций. Для формирования единой концепции будущего центра все предложения должны быть направлены в министерство здравоохранения Свердловской области до конца августа", – приводятся в сообщении слова Орлова.

К работе над проектом привлечены исполнительные органы госвласти региона, предприятия, обладающие производственными компетенциями, такие, как "Институт реакторных материалов", "ПЭТ-Технолоджи", "Комбинат "Электрохимприбор", "Русатом Хэлскеа", "Уральское производственное предприятие "Вектор", а также вузы с соответствующей научно-исследовательской базой, в том числе Уральский федеральный университет и Уральский государственный медицинский университет, уточняет департамент.