Российский посол рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Таиландом

БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Россия и Таиланд предпринимают активные меры по налаживанию инвестиционного сотрудничества, сообщил РИА Новости во вторник посол Российской Федерации в Таиланде Кирилл Барский.

"Достаточно сказать, что после визита российской бизнес-миссии в Таиланд в феврале этого года более 30 российских компаний начали изучать возможность своих капиталовложений и создания индустриальных и научно-технологических проектов в таиландской специальной экономической зоне "Восточный экономический коридор", — сообщил глава российской дипмиссии.

Он пояснил, что в рамках двусторонних отношений между РФ и Таиландом в последнее время развернулась интенсивная работа по поискам взаимоприемлемых отраслей, форм сотрудничества по самым различным направлениям.

"Особенно радует то, что среди этих направлений, опять же, впервые в сотрудничестве между нашими странами на передний план выходят высокотехнологичные отрасли. Это кибербезопасность, информационные и коммуникационные технологии, сотрудничество в области космоса, авиационной техники, использование атомной энергии в народнохозяйственных целях, биотехнологии, и другие отрасли", — сказал Барский.

Посол подчеркнул, что налаживание инвестиционного сотрудничества – неотъемлемая часть процесса реализации огромного потенциала двусторонних торгово-экономических отношений. Россия и Таиланд вступили в новый этап развития двустороннего сотрудничества, на котором торгово-экономические отношения должны постепенно выйти на тот высокий уровень, которого уже достигли наши страны в таких сферах сотрудничества, как политический диалог, культура и туризм, считает посол РФ в Таиланде.