Сбербанк пожаловался в ФАС на имитацию стиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу возбудило антимонопольное дело в отношении кредитного потребительского кооператива (КПК) "Сберъкнижка", который, по оценке Сберанка, имитирует его фирменный стиль, сообщает во вторник пресс-служба УФАС.

"В силу идентичного расположения элементов в обозначении, используемом КПК, с товарным знаком банка (расположение кубышки в верхней части макета, нанесение двух символичных строк в том месте, где в товарном знаке банка присутствуют строки текста), идентичного композиционного расположения изобразительных элементов, а также сходства их цветового сочетания, рассматриваемое обозначение кооператива является сходным до степени смешения с товарным знаком банка", — говорится в заявлении Сбербанка, которое цитирует городское антимонопольное ведомство.

Дело возбуждено по признакам нарушения статьи "запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения" закона о защите конкуренции, уточняет УФАС. В состав комиссии антимонопольного ведомства включены представители отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России.

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела состоится 6 сентября, информирует УФАС Петербурга.

Согласно данным на сайте КПК "Сберъкнижка", кооператив входит в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов ЦБ РФ. Компания занимается, в частности, размещением сбережений пайщиков, а также предоставлением займов под залог недвижимости и транспортных средств.