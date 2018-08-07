Суд прекратил производство по спору "Трансконтейнера" с ФАС из-за терминала

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", оспаривавшего отказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России согласовать покупку терминала у Global Ports в Санкт-Петербурге, из-за итогового согласования этой покупки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Производство по делу прекращено в связи с отказом заявителя от требований. "Мы подавали повторное ходатайство (о согласовании покупки терминала), и оно было удовлетворено", — пояснил представитель "Трансконтейнера". Юрист ФАС не возражал против прекращения дела.

Совет директоров "Трансконтейнера" в июле 2017 года одобрил сделку, и в августе было подписано соглашение с Global Ports о покупке 100% акций "Логистика-Терминал" за 1,9 миллиарда рублей. Однако ФАС не согласовала первое ходатайство оператора, и тот судился с регулятором. Заместитель гендиректора "Трансконтейнера" Виктор Марков 16 июля сообщил журналистам, что ФАС согласовала повторное ходатайство "Трансконтейнера", в связи с чем сделка была затем повторно одобрена советом директоров компании.

По первоначальному мнению ФАС, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону "Большого порта Санкт-Петербург".

В ходе одного из судебных заседаний представитель ФАС сообщил о готовности рассмотреть повторное ходатайство "Трансконтейнера". Он пояснял, что поводом для изменения позиции ФАС стала продажа "Трансконтейнером" принадлежавшего ему контейнерного терминала на станции "Санкт-Петербург-Товарный-Витебский".

ЗАО "Логистика-Терминал" — многофункциональный логистический комплекс, обеспечивающий полный спектр услуг по обработке контейнерных и генеральных грузов. Заработал в 2010 году. На сайте компании говорится, что это первый "сухой порт" на территории РФ. Расположен в 17 километрах от "Большого порта Санкт-Петербург" в промышленной зоне "Шушары".