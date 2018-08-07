Правительство начало серию совещаний по расходам бюджета на 2019 год

ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Правительство РФ начинает серию совещаний по подготовке проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в ближайшее время определит уровень расходов на здравоохранение, науку, образование, поддержку отраслей экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание по расходам в сфере строительства и ЖКХ.

"Мы сегодня начинаем серию отраслевых совещаний по основным направлениям расходов федерального бюджета на следующие три года. Общие подходы к формированию бюджета мы обсуждали на заседании комиссии по бюджетным проектировкам, в ближайшее время определим объемы бюджетных денег, которые будут выделены для развития науки, здравоохранения, образования, а также других секторов социальной сферы", — сказал Медведев.

Он отметил, что в рамках бюджетного процесса будут определены размеры поддержки важнейших отраслей экономики страны: промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и строительство.

"Минфин уже довел до главных распорядителей бюджетных средств соответствующие лимиты, у министерств и ведомств, естественно, как всегда и бывает, есть встречные предложения. Чтобы согласовать все подходы, еще раз хотел бы обратиться к моим заместителям, каждого по своим вопросам это касается, нужно оперативно провести дополнительные совещания с коллегами", — сказал премьер.

Он добавил, что "предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям должны быть обоснованы предельно четко". По его словам, "надо реально оценивать наши ресурсы, которые мы имеем, все мероприятия, а значит, и деньги, которые мы под них выделяем, должны быть увязаны в единую систему".