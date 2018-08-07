Покупатели из Южной Кореи интересуются икрой и фарфором из России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Покупатели из Южной Кореи проявляют интерес к таким нишевым товарам из России как икра белуги, соленья, космическое питание и фарфор, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Он отметил, что в начале июля встречался с делегацией из Кореи в рамках российско-корейского промышленного форума, где обсуждался вопрос создания условий роста взаимной торговли между нашими странами.

"Перспективными секторами развития экспорта являются: топливо, базовое продовольствие (зерно, маслосемена), лесобумажные товары, цветные металлы, нефтехимикаты", — заявил Слепнев.

"Наблюдается хороший спрос на нишевые товары, такие как икра белуги, соления и маринады или, например, "космическое питание" в тюбиках. Это важный момент, потому что здесь мы говорим об историях успеха малых и средних предприятий, выходящих на внешние рынки", — продолжил глава РЭЦ.

По его словам, также особым спросом в Корее пользуется продукция Императорского фарфорового завода.

Полный текст интервью с главой РЭЦ Андреем Слепневым читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru.