В Госдуме не поддержали идею ввести дополнительные штрафы для авиакомпаний

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Предложение дополнительно ввести штрафы для авиакомпаний при выявлении алкогольного опьянения пилотов перед выходом в рейс отразится на цене билетов и в конечном счете ляжет бременем на самих пассажиров, действующая система контроля вполне эффективна, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев.

Ранее Межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" предложила штрафовать авиакомпании при выявлении во время предполетной медкомиссии пилотов в алкогольном или наркотическом опьянении. Как стало известно RT, соответствующие поправки предлагается внести в ст. 11.5 КоАП "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов". Согласно документу, административная ответственность компаний должна составить от 3 до 5 миллионов рублей. Кроме того, за выход на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения других членов экипажа предлагается ввести штрафы в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей.

"Система работает и каждый пилот проходит доктора перед полетом и соблюдает режим дня и отдыха. Есть единичные случаи, но опять же они выявляются. Как только мы начнем штрафовать, это сразу же заложится в цену билета. Дополнительно это ляжет бременем на тех же самых пассажиров. Поэтому я считаю, что это делать не надо, это мое мнение", — сказал Сураев РИА Новости.

Он также отметил, что если бы действующая система не была эффективной, то общественности бы не было известно о выявленных случаях нарушений.