Независимые АЗС назвали рост штрафов за недолив бензина суровой мерой

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Предлагаемое повышение оборотных штрафов для российских АЗС за недолив топлива является крайне суровой мерой в условиях устаревших нормативов и несет в себе риски для бизнеса, заявил РИА Новости глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

Законопроект об ужесточении наказания за недолив бензина на АЗС в России подготовлен, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 миллионов рублей, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Комсомольской правде".

"Это крайне суровая мера. У нас задача штрафов при выполнении функций надзора в том, чтобы наказывать за нарушения и в том, чтобы не допускать их в будущем. Высока вероятность, что бизнес, который будет в такой мере оштрафован, не справится с нагрузкой и будет уничтожен. Я не думаю, что регуляторы ставят такую задачу", — сказал Баженов.

Он также отметил, что столь высокие штрафы несут в себе коррупционные риски в будущем. Баженов также обратил внимание на разницу в результатах проверок АЗС. Так, этим летом Федерация автовладельцев России, с которой согласен Росстандарт, по итогам проверок 34 АЗС в стране заявила, что на 76% заправок в РФ недоливают бензин. Проверка полиции в Московском регионе при 440 проверочных закупках выявила 60 нарушений, в том числе и недолив топлива.

"Удивительно, что регулирующие органы поддаются так легко хайповым новостям, забывая, что у нас в целом устаревшие нормативы по вопросу эксплуатации АЗС. Допустимая погрешность (при заправке – ред.) — до 0,25%. Ее действительно приходится просто ловить, потому что оборудование очень в высоком проценте случаев так тонко не настраиваемо", — прокомментировал глава союза.

Проблема с недоливом бензина может возникнуть по ряду причин, продолжил он. "И в последнюю очередь – это причины, связанные с тем, что бизнесмен действительно является злоумышленником. В основном это неисправность, техническая погрешность оборудования. Правила сильно устарели. Это и человеческий фактор на предприятии. Проблема недолива не стоит так остро, как ее пытаются преподать", — считает он.