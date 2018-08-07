ФАС поддержала отмену платы за входящие звонки в роуминге по России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приветствует решения "Мегафона" и "Вымпелкома" (бренд "Билайн") отменить плату за входящие вызовы в поездках по России и учтет эти действия операторов при вынесении решений по делам в отношении них по внутрисетевому роумингу, говорится в сообщении ФАС.

В понедельник "Вымпелком" и "Мегафон" сообщили о планируемой отмене платы за входящие во внутрисетевом роуминге. "Вымпелком" сообщил, что с 20 августа отменяет плату за входящие звонки за пределами региона подключения в поездках по России вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов. "Мегафон" анонсировал отмену платы за входящие звонки из других регионов в поездках по стране для большей части абонентов — до 1 сентября, для оставшейся — в первой половине сентября. В пресс-службе МТС РИА Новости сообщили, что в ближайшее время входящие вызовы в поездках по РФ станут бесплатными для абонентов оператора.

"Заявленные действия компаний будут проанализированы комиссией ФАС России и учтены при вынесении решений по делам о нарушении антимонопольного законодательства 8 августа", — отмечается в сообщении ведомства.

"Мы приветствуем действия, предпринимаемые ПАО "Вымпелком" и ПАО "Мегафон" и полагаем, что они способствуют формированию справедливых условий для абонентов. Конечно, мы рассчитываем, что и другие операторы предпримут все необходимые усилия для ликвидации внутрисетевого роуминга и предоставят абонентам возможность получения услуг сотовой связи в поездках по России без каких-либо наценок точно в соответствии с условиями в домашнем регионе в самое ближайшее и к четко определенной дате, как, например, ПАО "Вымпелком", — прокомментировал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

ФАС в августе 2017 года предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря‬ исполнить предупреждение, относящееся к "необоснованно высоким" ценам на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила до 31 января для МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" исполнение этого предупреждения, для Tele2 мера была продлена в июне до конца августа.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений. По мнению службы, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по РФ необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно. В понедельник служба сообщила, что продолжит рассматривать дела 8 августа.