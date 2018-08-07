ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Участники ВЭФ проведут семь страновых бизнес-диалогов в рамках IV Восточного экономического форума, в том числе по взаимодействию России с Европой, Кореей, Ближним Востоком, следует из опубликованной деловой программы форума.

"На сегодняшний день программа содержит более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема заседания в этом году – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", — говорится в сообщении Росконгресса.

В рамках ВЭФ состоятся семь страновых бизнес-диалогов: "Россия – Китай", "Россия – Индия", "Россия – Республика Корея", "Россия – Япония", "Россия – АСЕАН", "Россия – Ближний Восток" и "Россия – Европа".

У деловой программы ВЭФ будет четыре основных направления: "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги", "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока", "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" и "Создание условий для жизни людей".

"Центральная тема ВЭФ-2018 отражает наши ожидания от предстоящего мероприятия. Предыдущие форумы были крайне результативными в плане заключенных соглашений и достигнутых договоренностей. Уверен, что по итогам ВЭФ-2018 удастся выйти на новый уровень отношений с зарубежными инвесторами, представителями компаний и органов власти, тем более что география участников Форума с каждым годом расширяется", – рассказал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Фонд "Росконгресс" – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.