ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Участники ВЭФ проведут семь страновых бизнес-диалогов в рамках IV Восточного экономического форума, в том числе по взаимодействию России с Европой, Кореей, Ближним Востоком, следует из опубликованной деловой программы форума.
"На сегодняшний день программа содержит более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема заседания в этом году – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей", — говорится в сообщении Росконгресса.
В рамках ВЭФ состоятся семь страновых бизнес-диалогов: "Россия – Китай", "Россия – Индия", "Россия – Республика Корея", "Россия – Япония", "Россия – АСЕАН", "Россия – Ближний Восток" и "Россия – Европа".
У деловой программы ВЭФ будет четыре основных направления: "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги", "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока", "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" и "Создание условий для жизни людей".
Фонд "Росконгресс" – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.