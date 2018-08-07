МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Акции "Роснефти" обновили исторический максимум после выхода позитивного финансового отчета за первое полугодие 2018 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10.18 мск акции крупнейшей в РФ нефтяной компании дорожали на 1,1% — до 424,1 рубля. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,5%. Ранее в ходе торгов вторника акции "Роснефти" подскочили до 426 рублей (+1,6%) — исторического максимума. Предыдущий рекорд на уровне 425,7 рубля был установлен в январе 2017 года.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 309 миллиардов рублей. Свободный денежный поток компании при этом вырос вдвое — до 363 миллиардов.