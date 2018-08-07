Китайские компании хотят инвестировать в проекты на Большом Уссурийском

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Китайские компании проявляют большой интерес к инвестициям в проекты на российской части острова Большой Уссурийский, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) старший экономист Хэ Чжэньвэй.

CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

"Сотрудничество по острову Большой Уссурийский вошло в план двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем. Государственный комитет по реформам и развитию и министерство развития Дальнего Востока отнесли сотрудничество по острову к приоритетным направлениям взаимодействия между двумя странами. Китайские государственные предприятия центрального подчинения заинтересованы в инвестировании проектов на острове Большой Уссурийский. К примеру, Китайская энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) очень надеется на участие в коммерческих проектах на Большом Уссурийском", — рассказал Хэ Чжэньвэй.

В начале июня министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов говорил РИА Новости, что Россия и Китай на предстоящем в этом году Восточном экономическом форуме могут подписать межправительственное соглашение о создании грузопассажирского пограничного перехода на острове Большой Уссурийский. По его словам, "на "полях" форума также состоится презентация проекта развития острова.

Часть острова Большой Уссурийский под Хабаровском с 2008 года передана Китаю по соглашению между правительствами РФ и КНР. Ранее сообщалось, что на острове планировалось сделать зону туризма. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты.

По мнению Хэ Чжэньвэя, сотрудничество на острове Большой Уссурийский может быть разделено на две части: строительство туристической инфраструктуры и строительство индустриального парка.

"После завершения строительства на российской части, страны могут приступить к реализации торгово-инвестиционного сотрудничества. К примеру, это может быть инвестирование и строительство торговых центров, магазинов беспошлинной торговли, гостиниц и других объектов. В будущем более масштабное сотрудничество на Большом Уссурийском может быть развернуто в строительство индустриального парка", — считает экономист.

"Если на Большом Уссурийском на самом деле начнется развитие, это станет большим толчком для сотрудничества между российскими Дальним Востоком и северо-восточными районами Китая. Это также благоприятно скажется на росте товарооборота между двумя странами, а также увеличению потока китайских туристов в Россию", — полагает экономист.

Минвостокразвития в 2017 году внесло на рассмотрение правительства России концепцию развития острова Большой Уссурийский. В апреле этого года было принято решение сделать пункта пропуска через границу на острове грузопассажирским. Как ранее отмечал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, такой объект станет катализатором развития логистической деятельности в регионе, а дополнительный экспортный грузопоток через него может составить до 1,2 миллиона тонн к 2025 году.