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Экономика

В CODA рассказали, что сдерживает сотрудничество России и Китая

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фотоРайон Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Недостаток транспортно-коммуникационной инфраструктуры является одним из главных сдерживающих факторов развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем, особенно в приграничных районах, заявил в беседе с РИА Новости генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) старший экономист Хэ Чжэньвэй.

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

"В последнее время из-за изменений на международной арене все больше и больше китайских компаний проявляют инвестиционный интерес к России. Однако в последние несколько лет в торгово-инвестиционном сотрудничестве России и Китая не наблюдалось большого роста. Несмотря на то, что в первом полугодии двусторонний товарооборот вырос более чем на 20%, это по-прежнему не соответствует требованиям и ожиданиям руководителей двух стран", — отмечает Хэ Чжэньвэй.

По данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-июня 2018 года вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 49,1 миллиарда долларов.

По мнению Хэ Чжэньвэй, это свидетельствует о том, что в торгово-инвестиционном сотрудничестве двух стран существуют определенные проблемы. "В частности, проблема транспортно-коммуникационной взаимосвязанности является очень большим сдерживающим фактором развития сотрудничества в приграничных районах. Граница между Китаем и Россией по реке превышает две тысячи километров. На данный момент нет ни одного моста, который бы связывал два берега. Сейчас возводятся два моста: один в Хэйхэ и второй в Тунцзяне, но строительство этих мостов продолжается уже много- много лет и по-прежнему не завершено. Сейчас все надеются, что объект будет завершен в 2019 году", — пояснил он.

В начале июня министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов говорил РИА Новости, что строительство моста Благовещенск-Хэйхэ идет по графику, работы ведутся круглосуточно, на данном этапе можно рассчитывать, что мост будут сдан в эксплуатацию к концу 2019 года. Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ началось 24 декабря 2016 года, ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода протяженностью 19,9 километра должен состояться в декабре 2019 года. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километров будут проходить по территории Китая.

Козлов также говорил, что строительство первой пограничной пассажирской канатной дороги через реку Амур между Россией и Китаем пока не может начаться из-за неразрешенного вопроса по пограничным переходам. Канатная дорога должна соединить китайский город Хэйхэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян и российский Благовещенск. Целями проекта, стоимость которого, по предварительным подсчетам, оценивается в 799 миллионов юаней (120 миллионов долларов), станут привлечение туристов, а также улучшение инфраструктуры для пересечения границы двух стран.

По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница, а между городами Благовещенск и Хэйхэ действует безвизовый режим.

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