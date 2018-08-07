Главы крупнейших китайских госпредприятий примут участие в ВЭФ

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Главы ряда крупнейших китайских предприятий центрального подчинения примут участие в Восточном экономическом форуме в России, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) старший экономист Хэ Чжэньвэй.

CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

"Самым большим отличием в этом году является то, что увеличилось количество крупнейших госпредприятий, желающих принять участие в форуме. К примеру, сейчас уже подтверждено участие главы Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), Китайской зерновой корпорации (COFCO), Китайской электроэнергетической корпорации, Китайской энергетической инвестиционной корпорации (Chn Energy). Речь идет о председателях правления, первых лицах", — рассказал Хэ Чжэньвэй.

По его словам, в бизнес-делегацию, участие которой организует ассоциация, в основном вошли представители госпредприятий центрального подчинения, что в корне отличается от того, что было в предыдущие годы. Кроме того, в делегации также есть и представители частных предприятий. "Компании, которые готовятся в этот раз подписать соглашения (на ВЭФ – ред.) по проектам на Дальнем Востоке, все частные компании", — добавил он.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов говорил, что китайская сторона подтвердила участие председателя КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме. Китайского лидера ждут в качестве главного гостя форума.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.