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Экономика

Индийский тендер на поставку морских вертолетов: шансы России и конкуренты

(обновлено: 08:41 07.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка вертолетной индустрии. Архивное фотоВыставка вертолетной индустрии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия будет участвовать в индийском тендере на поставку 111 морских многоцелевых вертолетов NUH (Naval Utility Helicopter) 5-тонного класса и рассчитывает на победу, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Какие вертолеты мы можем предложить Индии и между кем развернется основная конкурентная борьба в рамках этого проекта – в материале РИА Новости.

Демонстрация вертолета Ансат. архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ранее в индийских СМИ появилась информация о том, что минобороны страны утвердило технические требования к платформе в рамках тендера на приобретение 111 морских многоцелевых вертолетов. В частности, по данным Hindustan Times, совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман 30 июля одобрил проект стоимостью порядка 3,2 миллиарда долларов, в рамках которого 16 вертолетов будут приобретены в готовом виде у выбранного иностранного партнера, а остальные 95 машин будут произведены в Индии в кооперации с местной фирмой.

Вертолеты NUH должны быть адаптированы для применения на море, оснащены складывающимися лопастями, колесным шасси, а их массогабаритные характеристики должны позволять транспортировку в ангаре военного корабля. Планируется, что двухдвигательные вертолеты NUH 5-тонного класса заменят устаревшие однодвигательные "Четак". Ожидается, что основная конкурентная борьба в рамках данного проекта развернется между компаниями из США, Европы и России.

В ФСВТС России РИА Новости подтвердили информацию о намерениях участвовать в данном тендере. "Нам есть что предложить в данном сегменте. Считаем, что у наших вертолетов есть ряд конкурентных преимуществ и рассчитываем на победу в этом тендере", — сказали в службе, комментируя сообщения индийских СМИ.

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЮбилейная международная выставка HeliRussia-2017 проходит с 25 по 27 мая в "Крокус Экспо". На фото: англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139.Двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Юбилейная международная выставка HeliRussia-2017 проходит с 25 по 27 мая в "Крокус Экспо". На фото: англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Компания "Газнанотех" на выставке представила гибрид автомобиля и вертолета с роторным двигателем глубокой конверсии Ventocopter R1. Аппарат может разгоняться до 250 км/ч.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Вертолеты России" на выставке представили три легких многоцелевых вертолета "Ансат" в различном оснащении.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушка в кабине легкого многоцелевого вертолёта "Ансат" VIP-конфигурации.Девушка в кабине лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Девушка в кабине легкого многоцелевого вертолёта "Ансат" VIP-конфигурации.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145, созданный франко-германским концерном "Eurocopter".Многоцелевой вертолёт Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145 на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Многоцелевой вертолет Департамента здравоохранения Москвы Eurocopter EC 145, созданный франко-германским концерном "Eurocopter".
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Объединенная двигателестроительная корпорация на выставке представила одну из своих последних разработок, вертолетный двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В. Двигатель ВК-2500ПС предназначен для большинства гражданских вертолетов типа "Ми" и "Ка".
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Транспортно-пассажирский вертолет Ми-38-2 (ОП-3). Машина оснащена силовой установкой с двумя двигателями ТВ7-117В производства ОАО "Климов".
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В кабина легкого многоцелевого вертолета "Ансат".
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
На выставке "HeliRussia" в этом году представлена продукция 237 компаний из 21 страны мира, в том числе такие ключевые игроки мировой вертолетной индустрии, как Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Hensoldt Optronics.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Канадский двухместный сверхлегкий вертолет Safari-400.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетители выставки "HeliRussia" знакомятся с возможностями вертолетного тренажера.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Холдинг "Вертолеты России" на выставке впервые представил медицинский вертолет "Ансат", оснащенный специальным модулем.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конструктор программируемого квадрокоптера "Клевер 2.0" на стенде Минпромторга России.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители у легкого многоцелевого вертолета "Ансат", созданного на Казанском вертолетном заводе.Посетители у лёгкого многоцелевого вертолёта Ансат на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетители у легкого многоцелевого вертолета "Ансат", созданного на Казанском вертолетном заводе.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАвиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует свое изобретение ECOX7 "Гринфлай" - экологически-чистый электромобиль-самолет, предназначенный для работы в особо-охранных природных зонах.Авиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует своё изобретение Гринфлай на X международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Авиатор и путешественник Александр Бегак демонстрирует свое изобретение ECOX7 "Гринфлай" - экологически-чистый электромобиль-самолет, предназначенный для работы в особо-охранных природных зонах.
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Что можем предложить

По массогабаритным характеристикам в данном тендере из российских машин может участвовать либо Ка-226, либо "Ансат". Но так как из этих двух вертолетов сертифицированная морская версия есть только у первого, то участие "Ансата" можно сразу исключить. Однако некоторые российские эксперты в области экспорта вооружений считают, что требования индийской стороны могут быть пересмотрены в пользу более тяжелой машины. Так, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов полагает, что Россия в этом случае может предложить вертолеты Ка-28 или Ка-32.

Вертолет Ка-226. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Первый в России беспилотный вертолет могут создать на базе Ка-226

"Насколько я понимаю, "Вертолеты России" планируют предлагать морскую версию Ка-226Т. Она довольно неплохо вписывается в индийские требования, но против него будет играть его малосерийность и почти полное отсутствие в эксплуатации морского варианта. Есть мнение, что Индии нужна более тяжелая машина, в том числе и противолодочном варианте. В таком случае можно использовать Ка-28 или Ка-32, например", — сказал он РИА Новости.

В свою очередь главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов считает, что в данном тендере целесообразно было бы участвовать с морской версией легкого вертолета Ка-226, так как он больше всего подходит по характеристикам. "С другой стороны, в пользу этого вертолета говорит также факт наличия совместного предприятия по производству Ка-226Т на территории Индии. Думаю, что индийской стороне было бы выгодно производить у себя и морскую версию этого вертолета, учитывая курс на локализацию и программу Make in India", — подчеркнул эксперт.

Говоря о других российских машинах, Фролов отметил, что по тем требованиям, которые выдвигает Индия, конкуренцию Ка-226 может составить только "Ансат", у которого нет корабельной версии. "Если говорить про Ка-28 или Ка-32, то они все же тяжеловаты и предназначены для других задач, да и вряд ли Индии они нужны в больших количествах", — сказал собеседник агентства.

Конкуренты России

Представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в беседе с РИА Новости предположил, что основную конкуренцию в рамках этого проекта России могут составить только США и ряд европейских компаний. Он напомнил, что объявленный в августе 2012 года тендер на поставку 56 легких морских многоцелевых вертолетов был отменен в 2014 году.

Вертолет Ка-226. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Россия поставит Индии 200 Ка-226

"В финале конкурса стоимостью около 900 миллионов долларов соперничали итало-британская компания "Агуста/Уэстленд" с морской версией AW-109 "Коала" и консорциум "Еврокоптер" с AS-565 "Пантер". Эти же вертолеты могут быть предложены с соответствующим доработками на новый тендер", — сказал сотрудник ЦАМТО.

В то же время, по словам эксперта, пока нет ясности с США, поскольку именно легких морских вертолетов у них нет — возможно, они предложат более тяжелые машины.

Представитель ЦАСТ Михаил Барабанов также считает, что у США могут возникнуть трудности с участием в этом проекте, так как все их варианты тяжелее и дороже индийских требований.

"По моим данным, индийцы выслали запросы Sikorsky Aircraft, Bell Helicopter, Airbus Helicopters и "Вертолетам России". Airbus Helicopters теоретически может предложить "Panther", а вот что могут предложить в этом классе Sikorsky Aircraft и Bell Helicopter, не очень понятно. Возможно, Bell Helicopter будет продвигать 412 или UH-1Y, а Sikorsky — что-то из серии S-70, хотя все эти варианты тяжелее и дороже индийских требований", — сказал он.

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