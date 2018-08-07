Индийский тендер на поставку морских вертолетов: шансы России и конкуренты

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия будет участвовать в индийском тендере на поставку 111 морских многоцелевых вертолетов NUH (Naval Utility Helicopter) 5-тонного класса и рассчитывает на победу, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Какие вертолеты мы можем предложить Индии и между кем развернется основная конкурентная борьба в рамках этого проекта – в материале РИА Новости.

Ранее в индийских СМИ появилась информация о том, что минобороны страны утвердило технические требования к платформе в рамках тендера на приобретение 111 морских многоцелевых вертолетов. В частности, по данным Hindustan Times, совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман 30 июля одобрил проект стоимостью порядка 3,2 миллиарда долларов, в рамках которого 16 вертолетов будут приобретены в готовом виде у выбранного иностранного партнера, а остальные 95 машин будут произведены в Индии в кооперации с местной фирмой.

Вертолеты NUH должны быть адаптированы для применения на море, оснащены складывающимися лопастями, колесным шасси, а их массогабаритные характеристики должны позволять транспортировку в ангаре военного корабля. Планируется, что двухдвигательные вертолеты NUH 5-тонного класса заменят устаревшие однодвигательные "Четак". Ожидается, что основная конкурентная борьба в рамках данного проекта развернется между компаниями из США, Европы и России.

В ФСВТС России РИА Новости подтвердили информацию о намерениях участвовать в данном тендере. "Нам есть что предложить в данном сегменте. Считаем, что у наших вертолетов есть ряд конкурентных преимуществ и рассчитываем на победу в этом тендере", — сказали в службе, комментируя сообщения индийских СМИ.

Что можем предложить

По массогабаритным характеристикам в данном тендере из российских машин может участвовать либо Ка-226, либо "Ансат". Но так как из этих двух вертолетов сертифицированная морская версия есть только у первого, то участие "Ансата" можно сразу исключить. Однако некоторые российские эксперты в области экспорта вооружений считают, что требования индийской стороны могут быть пересмотрены в пользу более тяжелой машины. Так, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов полагает, что Россия в этом случае может предложить вертолеты Ка-28 или Ка-32.

"Насколько я понимаю, "Вертолеты России" планируют предлагать морскую версию Ка-226Т. Она довольно неплохо вписывается в индийские требования, но против него будет играть его малосерийность и почти полное отсутствие в эксплуатации морского варианта. Есть мнение, что Индии нужна более тяжелая машина, в том числе и противолодочном варианте. В таком случае можно использовать Ка-28 или Ка-32, например", — сказал он РИА Новости.

В свою очередь главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов считает, что в данном тендере целесообразно было бы участвовать с морской версией легкого вертолета Ка-226, так как он больше всего подходит по характеристикам. "С другой стороны, в пользу этого вертолета говорит также факт наличия совместного предприятия по производству Ка-226Т на территории Индии. Думаю, что индийской стороне было бы выгодно производить у себя и морскую версию этого вертолета, учитывая курс на локализацию и программу Make in India", — подчеркнул эксперт.

Говоря о других российских машинах, Фролов отметил, что по тем требованиям, которые выдвигает Индия, конкуренцию Ка-226 может составить только "Ансат", у которого нет корабельной версии. "Если говорить про Ка-28 или Ка-32, то они все же тяжеловаты и предназначены для других задач, да и вряд ли Индии они нужны в больших количествах", — сказал собеседник агентства.

Конкуренты России

Представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в беседе с РИА Новости предположил, что основную конкуренцию в рамках этого проекта России могут составить только США и ряд европейских компаний. Он напомнил, что объявленный в августе 2012 года тендер на поставку 56 легких морских многоцелевых вертолетов был отменен в 2014 году.

"В финале конкурса стоимостью около 900 миллионов долларов соперничали итало-британская компания "Агуста/Уэстленд" с морской версией AW-109 "Коала" и консорциум "Еврокоптер" с AS-565 "Пантер". Эти же вертолеты могут быть предложены с соответствующим доработками на новый тендер", — сказал сотрудник ЦАМТО.

В то же время, по словам эксперта, пока нет ясности с США, поскольку именно легких морских вертолетов у них нет — возможно, они предложат более тяжелые машины.

Представитель ЦАСТ Михаил Барабанов также считает, что у США могут возникнуть трудности с участием в этом проекте, так как все их варианты тяжелее и дороже индийских требований.

"По моим данным, индийцы выслали запросы Sikorsky Aircraft, Bell Helicopter, Airbus Helicopters и "Вертолетам России". Airbus Helicopters теоретически может предложить "Panther", а вот что могут предложить в этом классе Sikorsky Aircraft и Bell Helicopter, не очень понятно. Возможно, Bell Helicopter будет продвигать 412 или UH-1Y, а Sikorsky — что-то из серии S-70, хотя все эти варианты тяжелее и дороже индийских требований", — сказал он.