ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Около 3,5 миллиарда рублей необходимо на реконструкцию аэропорта самого северного города России Певека, это в том числе поможет обеспечить транспортную доступность Чукотки, сообщает правительство региона.
"Для повышения транспортной доступности для жителей Чукотки необходимо установить "плоский тариф", привлечь национального авиаперевозчика ПАО "Аэрофлот" для авиаперевозок на межрегиональных направлениях и внутри Дальневосточного федерального округа, а также обеспечить выделение 3,5 миллиарда рублей на финансирование мероприятий по реконструкции государственного аэропортового комплекса Певек. Проектно-сметная документация и положительные заключения Главгосэкспертизы России в наличии", — сказал Копин.
Встреча Путина с Копиным состоялась на прошлой неделе. На ней губернатор, в том числе, отчитался о состоянии здравоохранения в регионе, отметив, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей, а состояние медицинской инфраструктуры в АО стабильно хорошее.