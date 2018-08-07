РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Низкие проценты не отпугивают вкладчиков от российских банков

02085
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента в витрине. Архивное фотоЗнак процента в витрине. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство россиян традиционно предпочитает хранить сбережения на банковских вкладах, хотя их доходность падает уже три с половиной года. Однако снижение ставок не мешает банкам наращивать объем привлеченных средств населения, пусть и медленнее, чем в прошлом году, рассказали РИА Новости представители кредитных организаций.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Большое наказание России: американские банкиры предрекли скорый обвал рубля
Стабилизация курса рубля, замедление инфляции склонили чашу весов в пользу популярности депозитов, считает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. Он также обратил внимание, что темпы прироста вкладов снижаются на фоне одновременного роста объемов кредитования населения, то есть россияне стали брать больше кредитов на текущие нужды, не изымая вклады из банков, но и не имея возможность существенно их нарастить.

"Модель смещается в сторону потребления, которое финансируется за счет кредитования", — пояснил он. Кроме того, неразвитость других инструментов сбережения, таких как, ценные бумаги, облигации, акции, выводят депозиты в лидеры, несмотря на их скромную доходность, добавил Лисоволик.

"Пока рано говорить о переходе населения со сберегательной модели поведения на потребительскую, ведь в абсолютном выражении за год (с июля 2017 года по июль 2018 года) вклады выросли на 2,095 триллиона рублей, тогда как розничный кредит — на 2,111 триллиона рублей", — добавил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Логотипы Visa и Mastercard. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сбербанк назвал страны, где россиянам небезопасно расплачиваться картой
Ставки по рублевым депозитам достигли "потолка" в конце декабря 2014 года после того, как ЦБ в разгар финансового кризиса экстренно повысил ставку до 17% в попытке нивелировать последствия обвала рубля для финансового рынка и экономики. Эта мера была направлена на то, чтобы предотвратить отток средств из банковской системы и избежать массовой конвертации гражданами рублей в доллары и евро. Как раз на этом фоне средняя ставка в десяти крупнейших банках страны составляла 15,64%.

Максимальная средняя ставка по рублевым депозитам топ-10 отечественных банков на конец июля 2018 года составила 6,31% против 7,46% годом ранее. По данным Банка России, на 1 июля граждане держали на депозитах в банках около 27 триллионов рублей, за первое полугодие они выросли на 2,5% (за январь–июнь 2017 года – на 4,3%).

Объемы растут

Вровень с рынком растет портфель депозитов у Сбербанка, который привлекает почти половину вкладов населения в России. За первое полугодие средства физических лиц в банке увеличились на 2%, до 12,4 триллиона рублей.

Пачка пятитысячных купюр. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Москвичка заявила, что в банке ей выдали фальшивые три миллиона рублей
Активный прирост депозитов отмечают и в ВТБ с долей рынка в 13%. Банк в первом полугодии увеличил портфель средств физлиц на 13% — до 3,5 триллиона рублей. "Банк наблюдает активный прирост депозитов", — сказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ, добавив, что рост рынка был на 40% обеспечен за счет клиентов банка.

В целом по портфелю средств населения наблюдается планомерный прирост в течение года, сообщила агентству руководитель отдела развития депозитных продуктов Альфа-банка Наталья Тучкова. Объем вкладов физлиц в банке на 1 июля 2018 года составил 912,3 миллиарда рублей, увеличившихся с начала года на 8,1%.

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Чем опасны новые санкции США против России
"Мы не наблюдаем оттока средств клиентов. Только в июне мы увидели прирост средств вкладчиков на 1,2 миллиарда рублей", — сообщил РИА Новости начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "ФК Открытие" Александр Бородкин.

На 1 июля общий объем средств физлиц в банке "Открытие" составил 440,9 миллиарда рублей, с начала года портфель вырос на 6,65%.

В банке "Русский стандарт", который по данным РИА Рейтинг на 1 июля занимает 19-е место по объемам депозитов с 171,9 миллиарда рублей вкладов (рост на 5,3%), также не фиксируют отток депозитов, подметили сохраняющуюся тенденцию – за вкладом клиенты до сих пор предпочитают приходить в отделение банка лично, а не открывать счета онлайн. О притоке депозитов сообщили также в "Тинькофф банке", но отказались назвать динамику.

Ставки снижаются

Среди всех российских банков лишь у одного максимальная ставка по вкладу в рублях находится на уровне 7,8% при условии, что сумма вклада превышает 5 миллионов рублей.

Опрошенные РИА Новости банки раскрыли среднюю более скромную ставку по депозитам.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Росстате рассказали об увеличении средней зарплаты в России‍
Сбербанк не публикует данные по изменению ставки по депозитам, сейчас, согласно информации на сайте кредитной организации, максимальная ставка при онлайн-оформлении вклада составляет 4,45%.

В банке ВТБ средняя ставка по вкладам для розничных клиентов сейчас составляет 6,2%, с начала года в банке ставки снизились в среднем на 0,7-1 процентного пункта.

Ставка по рублевым депозитам в Альфа-банке с начала года снизилась на 0,3 п.п. и в июле составляла 6% годовых. В свою очередь банк "Открытие" сейчас предлагает ставку по вкладу на уровне 6,3% при размещении 1 миллиона рублей, тогда как в начале года эта ставка была почти на 1 процентный пункт выше.

Ставка в портфеле рублевых вкладов "Тинькофф банка" находится на уровне чуть ниже 7% годовых против 7,5% годом ранее.

Валютные вклады тоже нужны

Банк России в настоящее время дестимулирует рост не только валютного кредитования, но и валютных депозитов, делая их невыгодными для банков. В результате ажиотажный спрос на валютные вклады, наблюдавшийся еще несколько лет назад, снижается, хотя интерес к вкладам в долларах и евро у граждан есть.

Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ЦБ определил угрозы при работе банков с биометрическими материалами
При этом доходность по вкладам в разной валюте может отличаться в несколько раз. Так, в настоящее время максимальная процентная ставка в долларах составляет 3,7% годовых из-за политики ФРС США и дефицита американской валюты в банковской системе России, в том числе на фоне покупок валюты Минфина. В евро нет таких высоких процентов — максимальная доходность зарегистрирована на уровне 0,7% годовых, привел данные Осадчий.

Спрос на вклады в иностранной валюте стабилен — увеличения либо снижения спроса не наблюдается, сообщили в Альфа-банке. Средняя ставка банка по депозитам в долларах — около 2%, в евро — около 0,1%.

В банке "Открытие" указали на незначительный спрос на валютные депозиты. "В отсутствие предпосылок к изменению курса, клиенты размещают средства в более доходные инструменты: рублевые вклады, инвестиционные инструменты. Доход от валютных вкладов значимо ниже", — сообщил Бородкин.

Вместе с тем на руку как валютным, так и рублевым вкладчикам может сыграть геополитика. "Ужесточение антироссийских санкций может способствовать росту процентных ставок, в том числе и по вкладам, как в рублях, так и в иностранной валюте", — считает Осадчий из БКФ.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена