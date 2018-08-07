Низкие проценты не отпугивают вкладчиков от российских банков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство россиян традиционно предпочитает хранить сбережения на банковских вкладах, хотя их доходность падает уже три с половиной года. Однако снижение ставок не мешает банкам наращивать объем привлеченных средств населения, пусть и медленнее, чем в прошлом году, рассказали РИА Новости представители кредитных организаций.
"Модель смещается в сторону потребления, которое финансируется за счет кредитования", — пояснил он. Кроме того, неразвитость других инструментов сбережения, таких как, ценные бумаги, облигации, акции, выводят депозиты в лидеры, несмотря на их скромную доходность, добавил Лисоволик.
"Пока рано говорить о переходе населения со сберегательной модели поведения на потребительскую, ведь в абсолютном выражении за год (с июля 2017 года по июль 2018 года) вклады выросли на 2,095 триллиона рублей, тогда как розничный кредит — на 2,111 триллиона рублей", — добавил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Максимальная средняя ставка по рублевым депозитам топ-10 отечественных банков на конец июля 2018 года составила 6,31% против 7,46% годом ранее. По данным Банка России, на 1 июля граждане держали на депозитах в банках около 27 триллионов рублей, за первое полугодие они выросли на 2,5% (за январь–июнь 2017 года – на 4,3%).
Объемы растут
Вровень с рынком растет портфель депозитов у Сбербанка, который привлекает почти половину вкладов населения в России. За первое полугодие средства физических лиц в банке увеличились на 2%, до 12,4 триллиона рублей.
В целом по портфелю средств населения наблюдается планомерный прирост в течение года, сообщила агентству руководитель отдела развития депозитных продуктов Альфа-банка Наталья Тучкова. Объем вкладов физлиц в банке на 1 июля 2018 года составил 912,3 миллиарда рублей, увеличившихся с начала года на 8,1%.
На 1 июля общий объем средств физлиц в банке "Открытие" составил 440,9 миллиарда рублей, с начала года портфель вырос на 6,65%.
В банке "Русский стандарт", который по данным РИА Рейтинг на 1 июля занимает 19-е место по объемам депозитов с 171,9 миллиарда рублей вкладов (рост на 5,3%), также не фиксируют отток депозитов, подметили сохраняющуюся тенденцию – за вкладом клиенты до сих пор предпочитают приходить в отделение банка лично, а не открывать счета онлайн. О притоке депозитов сообщили также в "Тинькофф банке", но отказались назвать динамику.
Ставки снижаются
Среди всех российских банков лишь у одного максимальная ставка по вкладу в рублях находится на уровне 7,8% при условии, что сумма вклада превышает 5 миллионов рублей.
Опрошенные РИА Новости банки раскрыли среднюю более скромную ставку по депозитам.
В банке ВТБ средняя ставка по вкладам для розничных клиентов сейчас составляет 6,2%, с начала года в банке ставки снизились в среднем на 0,7-1 процентного пункта.
Ставка по рублевым депозитам в Альфа-банке с начала года снизилась на 0,3 п.п. и в июле составляла 6% годовых. В свою очередь банк "Открытие" сейчас предлагает ставку по вкладу на уровне 6,3% при размещении 1 миллиона рублей, тогда как в начале года эта ставка была почти на 1 процентный пункт выше.
Ставка в портфеле рублевых вкладов "Тинькофф банка" находится на уровне чуть ниже 7% годовых против 7,5% годом ранее.
Валютные вклады тоже нужны
Банк России в настоящее время дестимулирует рост не только валютного кредитования, но и валютных депозитов, делая их невыгодными для банков. В результате ажиотажный спрос на валютные вклады, наблюдавшийся еще несколько лет назад, снижается, хотя интерес к вкладам в долларах и евро у граждан есть.
Спрос на вклады в иностранной валюте стабилен — увеличения либо снижения спроса не наблюдается, сообщили в Альфа-банке. Средняя ставка банка по депозитам в долларах — около 2%, в евро — около 0,1%.
В банке "Открытие" указали на незначительный спрос на валютные депозиты. "В отсутствие предпосылок к изменению курса, клиенты размещают средства в более доходные инструменты: рублевые вклады, инвестиционные инструменты. Доход от валютных вкладов значимо ниже", — сообщил Бородкин.
Вместе с тем на руку как валютным, так и рублевым вкладчикам может сыграть геополитика. "Ужесточение антироссийских санкций может способствовать росту процентных ставок, в том числе и по вкладам, как в рублях, так и в иностранной валюте", — считает Осадчий из БКФ.