Низкие проценты не отпугивают вкладчиков от российских банков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство россиян традиционно предпочитает хранить сбережения на банковских вкладах, хотя их доходность падает уже три с половиной года. Однако снижение ставок не мешает банкам наращивать объем привлеченных средств населения, пусть и медленнее, чем в прошлом году, рассказали РИА Новости представители кредитных организаций.

Стабилизация курса рубля, замедление инфляции склонили чашу весов в пользу популярности депозитов, считает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. Он также обратил внимание, что темпы прироста вкладов снижаются на фоне одновременного роста объемов кредитования населения, то есть россияне стали брать больше кредитов на текущие нужды, не изымая вклады из банков, но и не имея возможность существенно их нарастить.

"Модель смещается в сторону потребления, которое финансируется за счет кредитования", — пояснил он. Кроме того, неразвитость других инструментов сбережения, таких как, ценные бумаги, облигации, акции, выводят депозиты в лидеры, несмотря на их скромную доходность, добавил Лисоволик.

"Пока рано говорить о переходе населения со сберегательной модели поведения на потребительскую, ведь в абсолютном выражении за год (с июля 2017 года по июль 2018 года) вклады выросли на 2,095 триллиона рублей, тогда как розничный кредит — на 2,111 триллиона рублей", — добавил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Ставки по рублевым депозитам достигли "потолка" в конце декабря 2014 года после того, как ЦБ в разгар финансового кризиса экстренно повысил ставку до 17% в попытке нивелировать последствия обвала рубля для финансового рынка и экономики. Эта мера была направлена на то, чтобы предотвратить отток средств из банковской системы и избежать массовой конвертации гражданами рублей в доллары и евро. Как раз на этом фоне средняя ставка в десяти крупнейших банках страны составляла 15,64%.

Максимальная средняя ставка по рублевым депозитам топ-10 отечественных банков на конец июля 2018 года составила 6,31% против 7,46% годом ранее. По данным Банка России, на 1 июля граждане держали на депозитах в банках около 27 триллионов рублей, за первое полугодие они выросли на 2,5% (за январь–июнь 2017 года – на 4,3%).

Объемы растут



Вровень с рынком растет портфель депозитов у Сбербанка, который привлекает почти половину вкладов населения в России. За первое полугодие средства физических лиц в банке увеличились на 2%, до 12,4 триллиона рублей.

Активный прирост депозитов отмечают и в ВТБ с долей рынка в 13%. Банк в первом полугодии увеличил портфель средств физлиц на 13% — до 3,5 триллиона рублей. "Банк наблюдает активный прирост депозитов", — сказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ, добавив, что рост рынка был на 40% обеспечен за счет клиентов банка.

В целом по портфелю средств населения наблюдается планомерный прирост в течение года, сообщила агентству руководитель отдела развития депозитных продуктов Альфа-банка Наталья Тучкова. Объем вкладов физлиц в банке на 1 июля 2018 года составил 912,3 миллиарда рублей, увеличившихся с начала года на 8,1%.

"Мы не наблюдаем оттока средств клиентов. Только в июне мы увидели прирост средств вкладчиков на 1,2 миллиарда рублей", — сообщил РИА Новости начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "ФК Открытие" Александр Бородкин.

На 1 июля общий объем средств физлиц в банке "Открытие" составил 440,9 миллиарда рублей, с начала года портфель вырос на 6,65%.

В банке "Русский стандарт", который по данным РИА Рейтинг на 1 июля занимает 19-е место по объемам депозитов с 171,9 миллиарда рублей вкладов (рост на 5,3%), также не фиксируют отток депозитов, подметили сохраняющуюся тенденцию – за вкладом клиенты до сих пор предпочитают приходить в отделение банка лично, а не открывать счета онлайн. О притоке депозитов сообщили также в "Тинькофф банке", но отказались назвать динамику.

Ставки снижаются



Среди всех российских банков лишь у одного максимальная ставка по вкладу в рублях находится на уровне 7,8% при условии, что сумма вклада превышает 5 миллионов рублей.

Опрошенные РИА Новости банки раскрыли среднюю более скромную ставку по депозитам.

Сбербанк не публикует данные по изменению ставки по депозитам, сейчас, согласно информации на сайте кредитной организации, максимальная ставка при онлайн-оформлении вклада составляет 4,45%.

В банке ВТБ средняя ставка по вкладам для розничных клиентов сейчас составляет 6,2%, с начала года в банке ставки снизились в среднем на 0,7-1 процентного пункта.

Ставка по рублевым депозитам в Альфа-банке с начала года снизилась на 0,3 п.п. и в июле составляла 6% годовых. В свою очередь банк "Открытие" сейчас предлагает ставку по вкладу на уровне 6,3% при размещении 1 миллиона рублей, тогда как в начале года эта ставка была почти на 1 процентный пункт выше.

Ставка в портфеле рублевых вкладов "Тинькофф банка" находится на уровне чуть ниже 7% годовых против 7,5% годом ранее.

Валютные вклады тоже нужны



Банк России в настоящее время дестимулирует рост не только валютного кредитования, но и валютных депозитов, делая их невыгодными для банков. В результате ажиотажный спрос на валютные вклады, наблюдавшийся еще несколько лет назад, снижается, хотя интерес к вкладам в долларах и евро у граждан есть.

При этом доходность по вкладам в разной валюте может отличаться в несколько раз. Так, в настоящее время максимальная процентная ставка в долларах составляет 3,7% годовых из-за политики ФРС США и дефицита американской валюты в банковской системе России, в том числе на фоне покупок валюты Минфина. В евро нет таких высоких процентов — максимальная доходность зарегистрирована на уровне 0,7% годовых, привел данные Осадчий.

Спрос на вклады в иностранной валюте стабилен — увеличения либо снижения спроса не наблюдается, сообщили в Альфа-банке. Средняя ставка банка по депозитам в долларах — около 2%, в евро — около 0,1%.

В банке "Открытие" указали на незначительный спрос на валютные депозиты. "В отсутствие предпосылок к изменению курса, клиенты размещают средства в более доходные инструменты: рублевые вклады, инвестиционные инструменты. Доход от валютных вкладов значимо ниже", — сообщил Бородкин.

Вместе с тем на руку как валютным, так и рублевым вкладчикам может сыграть геополитика. "Ужесточение антироссийских санкций может способствовать росту процентных ставок, в том числе и по вкладам, как в рублях, так и в иностранной валюте", — считает Осадчий из БКФ.