"Газпром" приостановил программу заимствований на фоне спора с "Нафтогазом"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. "Газпром" приостановил свою программу внешних заимствований из-за судебного разбирательства с "Нафтогазом", пишет агентство Рейтер со ссылкой на банковские источники.
"Газпром" же 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения. Однако "Нафтогаз Украины" 19 июня заявил, что получил разрешение Коммерческого суда Лондона на заморозку активов "Газпрома" в стране для обеспечения решения Стокгольмского арбитражного суда.
По мнению одного из источников агентства, вердикт лондонского суда вызвал обеспокоенность западных банков, которые традиционно работают с "Газпромом". Они опасаются, что средства, которые компания сможет привлечь в ходе программы заимствований, также могут быть заморожены. Кроме того, компания столкнулась с более высокими затратами по займам и длительной неопределенностью в связи с судебным разбирательством, отмечают источники.
Кроме того, один из источников отметил, что решение о приостановке программы заимствований отражает обострение отношений между Москвой и Западом из-за санкций США против российских бизнесменов, а также скандала вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов в конце июня заявлял, что компания планирует исполнить программу заимствований на 2018 год в 417 миллиардов рублей в полном объеме и уже исполнила ее почти на 50%.